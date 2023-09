El DLC de Tales of Arise ya tiene fecha y luce increíble

Tales of Arise es uno de los mejores JRPG que se han lanzado en los últimos años y la promesa de expandir su historia junto con la llegada de nuevo contenido se ha mantenido latente por parte de Bandai Namco. Durante el evento de hoy de PlayStation, se reveló cuándo llegará su esperado DLC.

Video: Los videojuegos más esperados de septiembre 2023

¿De qué trata el DLC de Tales of Arise?

Los fans de Tales of Arise pueden emocionarse, pues hace unos momentos, durante el State of Play, Bandai Namco reveló el trailer de avance de Tales of Arise: Beyond the Dawn, expansión de la historia original que se lanzó hace un par de años. Luego de los eventos que llevaron a la catástrofe y guerra en Dahna y Rena, una nueva amenaza está en ciernes y es momento de luchar de nuevo por la paz.

Video: mira el espectacular trailer de Tales of Arise: Beyond the Dawn

¿Cuándo saldrá el DLC de Tales of Arise?

Tal como puedes ver en el avance, la calidad del JRPG está intacta y este DLC pinta para ser una aventura enorme y llena de acción. Lo anterior luce con combates espectaculares y batallas memorables.

¿Lo mejor? No tendrás que esperar mucho para jugar Tales of Arise: Beyond the Dawn, pues su fecha de lanzamiento es el 9 de noviembre, así que estamos a un par de meses de su estreno.

No olvides visitar este enlace para que conozcas todo lo que se anunció en el State of Play de septiembre de 2023.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Video: Speedrun

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News