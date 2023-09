¿Final Fantasy VII Rebirth cambiará el evento más dramático de la historia original?

El remake de Final Fantasy VII es uno de los proyectos más ambiciosos de Square Enix y vaya que ha pasado tiempo desde su presentación oficial en 2015. Como sabes, el objetivo del equipo liderado por Tetsuya Nomura es expandir en la medida de lo posible a partir de la historia original, aunque tomando algunas libertades. Claro que esto lleva hacia algunas preguntas, una en especial sobre un evento, y hoy el equipo de desarrollo insinuó algo al respecto.

Video: Final Fantasy VII Rebirth cambiará TODO

Luego de que se revelara la fecha de lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth en el State of Play, la cuenta oficial del JRPG en Twitter | X, compartió algunos mensajes de los creativos que están a cargo del proyecto. Primero fue el turno del productor, Yoshinori Kitase, quien aseguró que esta segunda parte será más dramática que nunca y se refirió a "esa escena en particular" con Aerith Gainsborough. Al respecto, el creativo señaló que hay algunos cambios en la historia, pero su insinuación parece confirmar que ese hecho dramático que marcó la aventura original y a una generación de fans seguirá ahí, aunque es posible que haya alguna modificación respecto a los eventos que llevarán a ello.

To celebrate today's announcements we're sharing messages from the development team behind Final Fantasy VII Rebirth, starting with producer Yoshinori Kitase. [1/3] #FF7R pic.twitter.com/tDm5w1Grl7