Streamer de EUA critica los presuntos extraterrestres exhibidos por Jaime Maussan en México

Esta fue una semana muy peculiar. En la Cámara de Diputados de México, el periodista e investigador Jaime Maussan presentó 2 supuestos cuerpos de extraterrestres. El momento, naturalmente, se hizo viral y traspasó las barreras del país. Ahora, una de las más grandes figuras de Twitch opinó al respecto y causó controversia.

Hablamos del popular y exitoso creador de contenido conocido como Asmongold, quien saltó a la fama gracias a sus videos y streams de World of Warcraft y más juegos de rol.

Durante una reciente transmisión en vivo, el famoso streamer, quien tiene más de 3.5 millones de seguidores en la plataforma de Amazon, reaccionó a lo que sucedió en el interior de la Cámara de Diputados de México y dividió las opiniones de su comunidad.

Asmongold, gamer y streamer de Twitch, reacciona a los extraterrestres de Jaime Maussan

En específico, la estrella estadounidense de internet considera que los “restos biológicos no humanos” que exhibió Jaime Maussan durante la audiencia pública son totalmente falsos. Después de que uno de sus espectadores lo tachara de ignorante, justificó su postura y confesó que simplemente considera que los aliens son inexistentes.

“El gobierno mexicano reveló cuerpos extraterrestres en una audiencia pública… no, no lo hizo. Esto es una tontería. Ni siquiera voy a perder el tiempo con esto. Es ridículo, y no es un extraterrestre (…) Simplemente no creo que haya aliens. ¿Es muy difícil de imaginar? Creo que es falso. Sí, así de simple. Considero que es una tontería”, afirmó el creador de contenido.

Por supuesto, llama la atención que la charla del periodista e investigador mexicano sobre el fenómeno OVNI llegara hasta los oídos de una de las personalidades más famosas de Twitch.

¿Los extraterrestres que mostró Jaime Maussan en la Cámara de Diputados son reales?

Ahora bien, ¿los presuntos cuerpos de aliens que presentó el ufólogo como evidencia son reales? Por supuesto, el tema llamó la atención y provocó que científicos se pronunciaran al respecto.

Esta semana, el Instituto de Astronomía de la UNAM publicó un comunicado donde recalca que no “hay un reporte observacional o experimental que ofrezca evidencias de vida fuera de la Tierra o de visitas de civilizaciones de otros mundos”.

Las declaraciones de Jaime Maussan dieron la vuelta al mundo

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este caso curioso? Déjanos leerte en los comentarios.

