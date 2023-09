La versión de Honkai: Star Rail para PlayStation 5 ya tiene fecha de lanzamiento

A diferencia de Genshin Impact, que debutó paralelamente en móviles, PlayStation y PC, el nuevo juego del mismo estudio, Honkai: Star Rail sólo está disponible en móviles y PC. HoYoverse siempre recordaba que la versión del RPG free-to-play estaba en desarrollo y hoy por fin sabemos cuando estará disponible.

Una de las sorpresas del State of Play de hoy fue la revelación de la fecha de lanzamiento de Honkai: Star Rail para PlayStation 5 por medio de un nuevo trailer que deja ver el juego corriendo en PlayStation 5.

¿Cuándo debutará Honkai: Star Rail en PlayStation 5?

Afortunadamente la espera no fue muy larga, puesto que la versión de PlayStation 5 llegará poco menos de 6 meses después del estreno original, precisamente será posible jugarla a partir del 10 de octubre próximo en PlayStation 5.

¿Se puede jugar Honkai: Star Rail sin PlayStation Plus?

Como pasa con Genshin Impact y otros Battle Royale en consolas de PlayStation, Honkai: Star Rail no requerirá una suscripción activa a PlayStation Plus para poder disfrutar el juego en línea.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 35 de 2023

¿Honkai: Star Rail tendrá cross-play en PlayStation 5?

Tal como pasa con las versiones de PC y móviles, el usuario podrá jugar en PC, móviles y PlayStation 5 y conservar su progreso de forma compartida siempre y cuando juegue en su misma cuenta.

¿Honkai: Star Rail tendrá trofeos?

Genshin Impact debutó sin trofeos en PlayStation 4, pero con el paso que este juego dio a PlayStation 5 se habilitaron los trofeos. En el caso de Honkai: Star Rail, habrá compatibilidad desde su estreno, así que los jugadores pueden esperar aumentar su rango de trofeos al jugar este RPG free-to-play.

PlayStation y HoYoverse prepararon un paquete que ofrecerá muchos artículos dentro del juego cuando esté disponible en PlayStation 5 y sólo debes preordenar el juego en la PlayStation Store. Adicionalmente, los jugadores podrán desbloquear muchos objetos útiles dependiendo de la cantidad de prerregistros en PlayStation 5. Si no tienes esta consola, entonces debes saber que HoYoverse está llevando a cabo un concurso con el que regalará 3 consolas a usuarios interesados en las pruebas previas al lanzamiento de Honkai: Star Rail. Puedes encontrar detalles en esta página.

PlayStation y HoYoverse te regalarán todos estos objetos si preordenas Honkai: Star Rail en la PlayStation Store

¿Honkai: Star Rail llegará también a PlayStation 4?

Si bien HoYoverse originalmente anunció que Honkai: Star Rail estaba en desarrollo para consolas de PlayStation (PlayStation 4 y PlayStation 5), la compañía desde hace varios meses ha dejado de hablar de la versión de PlayStation 4 y no ha mencionado si sigue en desarrollo o si fue cancelada, por lo que no se sabe con certeza qué pasó con esta versión... y quizá nunca lo sepamos, pues recordemos que alguna vez la otrora miHoYo confirmó que trabajaba en una versión de Genshin Impact para Nintendo Switch y es hora de que todavía la compañía no la tiene lista ni habla de ella.

Por si te lo perdiste: la waifu preferida de los fans de Honkai: Star Rail ya debutó en el juego.

¿Le darás una oportunidad a Honkai: Star Rail cuando se estrene en PlayStation 5? Cuéntanos en los comentarios.

Honkai: Star Rail está disponible en PC (vía cliente oficial y Epic Games Store) y dispositivos móviles. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

Video relacionado: Honkai: Star Rail - Tráiler Cinemático de Avance | Gamescom 2022

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News