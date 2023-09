“Es brillante”, Phil Spencer habla del futuro de Xbox en Japón

Xbox sigue en su lucha por ganar terreno en Japón, así que no se perderá la oportunidad de estar en Tokyo Game Show 2023. La compañía confirmó recientemente sus planes y prometió diversos anuncios, así como unas cuantas sorpresas para Xbox Game Pass.

Ahora, Phil Spencer, el jefe de la marca, compartió un breve mensaje donde invita a los jugadores a disfrutar el evento y sus revelaciones. Asimismo, habló sobre el futuro de Xbox en Japón y lo definió como "brillante".

Entérate: Remedios de Microsoft para la compra de Activision están bajo la lupa en Europa

Video relacionado: Xbox One, del fracaso a la revolución

Por medio de sus redes sociales, el directivo se mostró emocionado por estar una vez más en el evento japonés. Recalcó que compartirán noticias de algunos de sus proyectos que vienen en camino y que también hablarán de los juegos desarrolladores en Japón y el resto de Asia.

"Estamos encantados de volver al Tokyo Game Show este año con Xbox Digital Broadcast. Invitamos a los jugadores de Japón y de todo el mundo a sintonizar los canales sociales de Xbox el jueves 21 de septiembre”, comentó el directivo.

También habló brevemente sobre la situación de Xbox en Japón y fue positivo. Como seguramente ya sabes, la marca ha tenido dificultades para adentrarse en dicho mercado, pero no ha tirado la toalla y ahora quiere aprovechar el evento para ganar aún más seguidores.

“El futuro de Xbox en Japón es brillante y estamos ansiosos por compartir estas actualizaciones con todos ustedes. De parte de todo el equipo Xbox, esperamos que tengas un gran Tokyo Game Show", concluyó el directivo.

“The future for Xbox in Japan is bright….we invite players in Japan and around the world to tune-in….on Thursday 21st September.



From everyone at Team Xbox, we hope you have a great Tokyo Game Show.” - @XboxP3 #XboxTGS #TGS2023 pic.twitter.com/C4spkIC6HT