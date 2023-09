Rockstar celebra los 10 años de GTA V con inesperado anuncio; fans están decepcionados

Rockstar está celebrando el 10.° aniversario de Grand Theft Auto V, uno de los juegos más exitosos e influyentes de la historia. La compañía sabe que se trata de un hito importante para todos los fans de la franquicia, así que preparó un anuncio y contenido especial para la ocasión.

Sin embargo, los jugadores y fans de la franquicia no recibieron del todo bien las novedades, pues es contenido para GTA Online. En concreto, Rockstar hizo atuendos especiales inspirados en Michael, Franklin y Trevor, los protagonistas de Grand Theft Auto V.

Celebrate 10 years of GTAV in GTA Online with a trio of unique new outfits reminiscent of classic looks for Michael, Franklin, and Trevor.



Plus, get GTAV-themed weapon finishes, bonuses on classic modes, gameplay, and more: https://t.co/I4q4Qc9kSz pic.twitter.com/rjlJEqwPqh