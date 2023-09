Mortal Kombat 1 triunfa y ya es uno de los mejores juegos de 2023 en Metacritic

Mortal Kombat es una de las franquicias de juegos de lucha más populares e icónicas de la industria del gaming. Por ello, había muchas expectativas alrededor de Mortal Kombat 1, la entrega más reciente que también funge como un reboot del hilo argumental. ¿Cumplió con las expectativas? Todo parece indicar que sí.

El videojuego desarrollado por NetherRealm Studios debutará oficialmente el próximo 19 de septiembre; sin embargo, los jugadores que reservaron las ediciones de lujo tuvieron acceso anticipado desde el 14 de septiembre. Además, la prensa especializada ya pudo hincarle el diente y proporcionar sus calificaciones.

Video relacionado: Mortal Kombat 1 - Tráiler de lanzamiento

Esta es la calificación de Mortal Kombat 1 en Metacritic

Afortunadamente, la nueva entrega de la saga de juegos de peleas debutó con pie firme y consiguió reseñas muy favorables. Su puntaje en Metacritic le permite colarse en la lista de los juegos con mejores calificaciones de 2023. Eso sí, es importante matizar esta información.

Al momento de redactar esto, la versión de Mortal Kombat 1 para Xbox Series X|S ostenta un puntaje sobresaliente de 95 en Metacritic, mientras que el port para PlayStation 5 hace lo propio con una calificación de 86.

Ahora bien, el puntaje de la versión de Xbox Series X|S se basa en únicamente 4 reseñas, mientras que la de PlayStation 5 es producto de las 15 reviews registradas en este momento. En cualquier caso, parece que el videojuego de NetherRealm Studios cumplió con las expectativas. Su calificación más alta es 100 y la más baja es 70.

Mortal Kombat 1 debutó con el pie derecho en Metacritic

También es importante destacar que Mortal Kombat 1 posee una calificación de 88 puntos en el portal OpenCritic.

Aunque es posible que los puntajes suban o bajen en los próximos días, por ahora Mortal Kombat 1 ya es uno de los mejores lanzamientos de 2023 tanto en OpenCritic como en Metacritic. Eso sí, es díficil saber si será un candidato al GOTY.

Para contextualizar, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Baldur’s Gate 3 poseen una calificación casi perfecta de 96. Por otra parte, Starfield, uno de los estrenos más importantes del año, se quedó atrás con un puntaje de 87 en su versión de PC.

Pero cuéntanos, ¿ya le diste una oportunidad a este juego de lucha? Déjanos leerte en los comentarios.

Mortal Kombat 1 está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 5, PC y Xbox Series X|S. Sigue esta liga para encontrar más información al respecto.

Video relacionado: Mortal Kombat 1: lista de cambios que lo llevan a un nivel completamente nuevo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente