Level-5 confirma cuándo habrá novedades sobre sobre Inazuma Eleven y Fantasy Life

Nos llegan noticias interesantes relacionadas con Level-5, ya que el estudio acaba de confirmar cuándo dará más novedades de sus próximos juegos y será mejor que sigas leyendo para conocer todos los detalles.

Como seguramente sabrás, el pasado Nintendo Direct mostró diferentes joyitas que vienen en camino, pero los títulos de Level-5 estuvieron ausentes. Ahora, el estudio anunció que compartirá nuevos trailers llenos de novedades muy pronto.

Según la información compartida, el material se publicará este sábado 16 de septiembre a las 5:00 AM, hora del centro de México, por lo que será mejor que estés pendiente para conocerlos.

Estos son los juegos que aparecerán

Como pudiste observar, las entregas que tendrán un nuevo trailer son Inazuma Eleven: Victory Road y DECAPOLICE, que estarán disponibles en Nintendo Switch y consolas PlayStation; y FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time, en exclusiva para la consola híbrida, todos ellos apuntados para llegar en algún momento de este año.

Cabe mencionar que el anuncio no menciona a Professor Layton and The New World of Steam, por lo que los seguidores del simpático profesor tendrán que esperar un poco más para recibir información.

¿De qué tratan estos juegos de Level-5?

Para comenzar, te contamos que Inazuma Eleven: Victory Road es un juego de rol y simulación de futbol que te presentará a Unmei Sasanami, un nuevo protagonista que ha perdido el gusto por el balón y que tratará de recuperarlo reviviendo el club de ese deporte en su escuela.

Por otro lado, DECAPOLICE es un título de rol, crimen y suspenso que te traslada a Ridden City, un lugar asolado por criminales, pero que cuenta con la ayuda del experimentado detective Harvard, quien deberá realizar su trabajo entre el mundo físico y el mundo virtual.

Para finalizar, FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time es un simulador que te permitirá comenzar una nueva vida en una interesante isla, donde podrás elegir la ocupación que más te guste, construir tu ciudad y desentrañar los misterios del lugar.

Seguiremos pendientes para informarte sobre cualquier novedad de estos juegos en el futuro. Mientras tanto, puedes conocer otras noticias sobre Level-5 en este enlace.

