“Es terrible”, fans de Mortal Kombat 1 critican la actuación de Megan Fox

En la actualidad es sumamente común que las compañías de videojuegos contraten a celebridades y actores de renombre. Esto como una estrategia de marketing o un mero capricho. Aunque estas incorporaciones al reparto dan buenos resultados en muchas ocasiones, en otras dividen la opinión de la comunidad. Y sí, Mortal Kombat 1 se encuentra en el último grupo.

Debemos recordar que el nuevo título de lucha cuenta con la participación especial de Megan Fox, actriz que prestó su voz a la vampira Nitara. El anuncio generó controversia, y ahora muchos jugadores confirmaron sus temores.

La actriz Cristina Vee Valenzuela interpretó a Nitara, pero sólo en los gritos y gruñidos

El videojuego de peleas ya está disponible para todos los jugadores que adquirieron la edición premium. Debido a que ya está en el mercado, poco a poco empezaron a surgir videos que exponen el trabajo actoral de la actriz de 37 años. Por desgracia, parece que el resultado quedó a deber.

¿La actuación de Megan Fox en Mortal Kombat 1 es mala? Fans debaten

Por medio de redes y foros, los jugadores de Mortal Kombat 1 compartieron clips de los diálogos de Nitara y arremetieron contra Megan Fox. Aseguran que la actriz hizo un trabajo muy pobre debido a que suena “robótica” en la mayoría de las ocasiones. Incluso hay quienes aseguran que ni siquiera se esforzó por hacer una buena labor detrás del atril.

Mientras algunos jugadores defienden a la celebridad de Hollywood y aseguran que su actuación es decente, hay quienes bromean con que abrirán el menú de opciones para silenciar las voces cada vez que tengan que pelear contra Nitara, personaje clásico que regresó en Mortal Kombat 1 después de 17 años de ausencia.

HIRE REAL VOICE ARTISTS INSTEAD OF CELEBRITIES FOR MARKETING STUNT pic.twitter.com/vSKJvxBl71 — Fighting-Games Daily (@FGC_Daily) September 15, 2023

Megan fox Nitara might be worse than Ronda Rousey Sonya was and that’s saying a lot https://t.co/y3h1OQ6SMW pic.twitter.com/p3rYFTmukr — Van Arkride enjoyer (@yipsigoon) September 15, 2023

me being forced to listen to megan fox because nitara’s gameplay is really fun. pic.twitter.com/iEvNfEeLqP — 𖤐 Pelle Øystein Skwisgaar𖤐 (@WLR_Slatt) September 15, 2023

“Yo juego como Nitara. Ahora tengo que escuchar audiolibros mientras juego”, bromeó un fanático. “Cada vez que Nitara habla, realmente arruina un poco la escena”, aseguró otro jugador.

Curiosamente, esta es la segunda vez que la participación de una celebridad causa controversia en la comunidad de Mortal Kombat. Debemos recordar que Ronda Rousey, luchadora profesional que interpretó a Sonya Blade en el juego de 2019, también recibió críticas por su labor actoral. Eso sí, hay quienes aseguran que el trabajo de Megan Fox es peor.

“La voz de Ronda era mala, pero al menos tenía un poco más de sentido debido a que ella es una peleadora en la vida real. Una pensaría que Megan Fox lo haría mejor porque es una actriz… pero supongo que no”, aseguró un fan en reddit.

Fans de Mortal Kombat comparan a Ronda Rousey y Megan Fox

Pero cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Crees que la protagonista de Transformer hizo un mal trabajo en el juego de NetherRealm Studios? ¿Consideras que los fans exageran? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para leer las últimas novedades de Mortal Kombat 1.

