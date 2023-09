WILD HEARTS agoniza y ya no recibirá contenido

En su último informe financiero, Electronic Arts dejó claro cuáles son sus franquicias prioritarias y sobre las que construirá propuestas a futuro, como plataformas y servicios. Lamentablemente, en los planes no están videojuegos como Immortals of Aveum y tampoco lo estará WILD HEARTS, este último sin perspectiva a futuro a tan solo 7 meses de su estreno.

Video: Están matando a los videojuegos

WILD HEARTS no fue el éxito que EA esperaba

De acuerdo con información de Insider-Gaming, la propuesta de Omega Force y Electronic Arts para hacer algo similar y que compitiera con Monster Hunter de Capcom, WILD HEARTS, se quedará sin soporte a tan solo 7 meses de su estreno. Lo anterior fue anunciado por uno de los moderadores del reddit oficial de WILD HEARTS quien inició con la frase "lo que creen que le ha sucedido al juego, desafortunadamente le ha sucedido" para después anunciar que no recibirá más contenido pues EA no tiene mayor interés en él ni en alguna posibilidad de que salga a flote, lo cual por sí solo expone que sus ventas no fueron buenas y menos el número de jugadores.

WILD HEARTS Almanac | Hunting Tsukuyomi



Tsukuyomi absorbs light in order to fuel its attacks. When you notice it starting to muster energy, try to send it reeling with a pounder, firework, or similar karakuri. #PlayWildHearts pic.twitter.com/k8BDTzxjHa — WILD HEARTS (@playWildHearts) July 14, 2023

Tal como lo puedes ver en el tweet anterior, la última actividad de la cuenta oficial de WILD HEARTS fue el 14 de julio pasado y hasta el momento el equipo de desarrollo no ha mencionado nada al respecto, lo cual no son buenas noticias en ningún sentido.

De acuerdo con la información proporcionada por el moderador, WILD HEARTS seguirá operando pues sus servidores seguirán activos pero no habrá contenido nuevo así que se considerará que el juego está acabado en cuestión de meses: "en noticias típicas de EA, parece que no querían apoyar más al juego y darle tiempo pues esperaban que fuera el próximo MH (Monster Hunter). Parece que no se convirtió en el gran éxito multimillonario que querían y no quieren darle amor para crecer".

Ayer se anunció que casi la mitad del personal de Immortals of Aveum, otro proyecto editado y publicado por Electronic Arts, fue despedido debido a los pobres resultados que el shooter tuvo en el mercado.

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Video: El cáncer que está matando a los videojuegos

Fuente 1, Fuente 2

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News