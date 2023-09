¡Milagro! Titanfall 2 fue reparado por Respawn con una actualización

Tras años de vivir en el abandono y siendo víctima de ataques DDoS que arruinaban la experiencia de sus fieles jugadores, Titanfall 2 parece resurgir de las cenizas pues una nueva actualización ha culminado con las especulaciones que tuvieron lugar esta semana y lo mejor es que el FPS ha sido reparado además de que ha recibido nuevo contenido.

Hoy, la comunidad de Titanfall 2 está de fiesta pues una nueva actualización reparó el juego y prácticamente le dio nueva vida a este FPS de mechas que destacó en su momento pero no lo suficiente como para posicionarse entre los grandes éxitos financieros del género. A saber, hay ajustes en la gestión de partidas en línea, así como en los modos de juego añadiendo armamento y dando ritmo a la rotación del mismo en los enfrentamientos.

Asimismo, hay mejoras a nivel visual pues bugs y otros detalles ya fueron reparados al grado de que hay usuarios que dicen que Titanfall 2 se ve mejor que nunca, algo que fue celebrado por la cuenta de PC Game Pass en X quien notó el aumento en el número de jugadores. Por otra parte, y como muestra de la conexión que existe entre esta IP y Apex Legends, Respawn añadió peluches de Nessie como easter-eggs, sin embargo no todo termina ahí...

to everyone playing Titanfall 2: It’s good to see you too pic.twitter.com/yyhnvreYjz