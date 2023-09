¿Cuántos juegos tiene Xbox en desarrollo? Directiva dice que son muchos y eleva el hype

Xbox recibió críticas durante años por la falta de juegos y demás contenido atractivo en su ecosistema. Así que Xbox Game Studios y sus socios han hecho lo posible por cambiar esta situación con estrenos más constantes y de mayor calidad.

Crystin Cox, directora de operaciones de juegos en vivo de Microsoft para Xbox Game Studios, habló sobre el tema y se mostró confiada en el futuro de la marca. Aseguró que Xbox tiene muchos juegos en sus manos que ya vienen en camino.

Xbox tiene importantes juegos en camino

Entérate: Xbox Game Pass: ¿Qué títulos llegarán en octubre? Habrá puros juegazos y estrenos de día 1

Video relacionado: ¡Microsoft respira! Europa aprueba adquisición

Xbox tiene más de una decena de juegos en desarrollo

Durante la Game Developers Conference 2023, Cox habló sobre los planes a futuro para Xbox, sus estudios y socios. Microsoft subió recientemente la charla a YouTube y las declaraciones de la directiva no pasaron desapercibidas por los jugadores.

Afirmó que Xbox tiene más de una decena de juegos en desarrollo, así que los jugadores pueden esperar un futuro lleno de atractivos lanzamientos. Cox aseguró que cada uno de los proyectos es único, así que la variedad también está garantizada en el ecosistema de la marca.

"Hay muchos proyectos en los que estamos trabajando ahora mismo y tenemos más de una docena de juegos en los que estamos trabajando actualmente. Cada uno de esos proyectos es totalmente único y los abordamos de una manera muy personalizada", afirmó la directiva. Puedes escuchar sus declaraciones en la marca 5:38 del video de abajo.

¿Qué juegos de Xbox ya vienen en camino?

Xbox tiene títulos first-party muy atractivos que debutarán en los próximos meses. En breve llegará Forza Motorsport, mientras que la compañía seguirá trabajando en Senua's Saga: Hellblade II, Project Mara, Avowed, Clockwork Revolution, South of Midnight, Microsoft Flight Simulator 2024, State of Decay 3, Perfect Dark, Everwild, Indiana Jones, The Elder Scrolls VI, entre otros.

Por si fuera poco, la compañía tiene socios que también preparan propuestas interesantes. Para empezar, está el juego de Hideo Kojima que aún es un misterio. También tenemos títulos como ToweBorne, Contraband, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl y más.

A todo esto hay que sumarle que Microsoft está a punto de concretar la compra de Activision Blizzard, por lo que en el futuro ofrecerá mucho más contenido a sus jugadores.

Por si te lo perdiste: Xbox celebra a México y a sus jugadores con mensaje especial por las fiestas patrias

Busca todas las noticias relacionadas con Xbox y sus juegos en este enlace.

Video relacionado: Xbox One: del fracaso a la revolución



Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente