Global Esports quiere dominar VALORANT con un fichaje de lujo

Una nueva temporada de VALORANT Champions se acerca y los equipos están preparando sus nuevas escuadras para dominar. Uno de los que está trabajando en esto es Global Esports, quien acaba de anunciar un fichaje de ensueño.

Global Esports anunció que, para la temporada 2024 de VALORANT, Benedict “Venkai” Tan será parte de su equipo. Con esto, el exjugador de Paper Rex ahora tendrá la misión de encabezar la reconstrucción de un equipo que busca olvidar una temporada en la que fallaron a sus fanáticos.

Por si no lo recuerdas, la temporada pasada de Global Esports fue para el olvido. El equipo quedó en octavo lugar en la temporada regular y no logró trascender en el Last Chance Qualifiers. Con esto, la organización decidió liberar a su equipo y ahora está iniciando una reconstrucción con uno de los jugadores más queridos de toda la escena competitiva.

Video relacionado: El fin de los juegos como servicio

¿Qué te pareció este fichaje? ¿Estás emocionado por el futuro de Global Esports en VALORANT? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con VALORANT. Por otro lado, aquí encontrarás toda nuestra cobertura de esports.

Video relacionado: Los peores ports de PC en la historia

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News