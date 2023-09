Super Mario Bros. La Película comparte 3 escenas eliminadas que debes ver

Nos llegan buenas noticias para todos los fanáticos que disfrutaron Super Mario Bros. La Película, ya que se acaban de compartir algunas escenas que te encantarán y que no fueron parte de lo visto en las salas de cine.

Como seguramente recuerdas, el filme de Nintendo e Illumination Studios se estrenó en abril pasado y se convirtió en una de las películas más exitosas del año y hasta la más taquillera de la historia en México.

Han pasado varios meses desde que todos los seguidores del Mushroom Kingdom pudieron disfrutarla y ahora se acaban de compartir algunas escenas eliminadas que tienes que ver y que te encantarán.

Se trata de 3 escenas en total divididas en 2 publicaciones que te dejamos a continuación:

