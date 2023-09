Usuarios planean mudarse a Threads si Elon Musk cobra por usar Twitter

Luego de un tira y afloja, el multimillonario Elon Musk compró Twitter y se convirtió en su dueño. Desde entonces, la red social recibió un montón de modificaciones controversiales: desde el nuevo nombre hasta las marcas de verificación de pago. No obstante, un cambio muy importante asoma su cabeza y la comunidad ya busca alternativas.

Según los informes, el magnate sudafricano tiene la intención de cobrar una cuota mensual a los usuarios para permitirles usar Twitter, red social ahora conocida como X. Al parecer, esta medida busca eliminar los bots.

Por supuesto, la noticia se sintió como un balde de agua fría. Ante la incertidumbre, los usuarios expresaron su disgusto y aseguraron que, si Elon Musk efectúa sus planes e implementa la cuota mensual, se mudarán a la competencia directa de X: Threads, la red social de Mark Zuckerberg y Meta.

Poco después de que salió a la luz el reporte que indica Elon Musk cobrará por usar Twitter/X, los usuarios expresaron su escepticismo e insinuaron a través de memes y burlas que buscarán otras alternativas en caso de que esos planes se lleven a cabo.

Por supuesto, Threads se hizo viral, llegó a las tendencias y encabezó las listas de alternativas. En específico, parece que la comunidad está dispuesta a mudarse a la nueva red social liderada por el creador y dueño de Facebook.

“Bueno, al parecer ahora sí nos iremos a Threads definitivamente”, comentó un usuario. “Quizás haya que desempolvar la cuenta de Threads”, escribió otro.

Everyone going back to threads after Elon starts charging to use Xpic.twitter.com/im1bzLhFeK