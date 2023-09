Presidente de Francia elogia a los videojuegos luego de culparlos por disturbios

Alzarse contra la autoridad es casi un deporte nacional en Francia, su historia así lo dicta, y se sabe que los ciudadanos de la nación europea están listos para pelear en las calles por sus derechos. En junio pasado, el asesinato de Nahel M., un joven argelino de 17 años a manos de la policía francesa desató disturbios y en algún momento Emmanuel Macron, Presidente de ese país, culpó a los videojuegos. Sin embargo, el coraje ya pasó y actualmente opina lo contrario.

Emmanuel Macron, Presidente de Francia, está de nueva cuenta en la mira de la comunidad de videojugadores luego de que compartiera un extenso mensaje en su cuenta oficial de Twitter | X donde se mostró a favor de los videojuegos, de los beneficios que estos traen como industria y fuentes de empleo y de su valor como obra creativa, una posición muy distinta a la que tuvo en verano pasado cuando señaló que el gaming era el culpable de que los jóvenes estuvieran causando destrozos y violencia en las calles.

Sin ofrecer una disculpa, Macron señaló que su intención es aclarar lo que piensa sobre los videojuegos y aseguró que sus polémicas declaraciones contra ellos fueron malinterpretadas: "expresé mi preocupación a finales de junio porque los delincuentes habían utilizado códigos de videojuegos para trivializar la violencia en las redes sociales. Es esta violencia la que condeno, no los videojuegos. ¡Los videojuegos son una cultura, un entretenimiento, un espectáculo!"

J’ai fait bondir les gamers.



J’ai pourtant toujours considéré que les jeux vidéo sont une chance pour la France, pour notre jeunesse et son avenir, pour nos emplois et notre économie.



Je veux être (plus) clair.…