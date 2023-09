Bandai Namco retrasa SYNDUALITY; el shooter de mechas e IA ya no tiene ventana de estreno

Bandai Namco Entertainment no deja de trabajar en franquicias completamente nuevas para ampliar su repertorio ya extenso. Una muy ambiciosa es SYNDUALITY: Echo of Ada, que no será sólo videojuego, sino un proyecto multimedia. Las malas noticias son que acaba de retrasarse.

La compañía japonesa sorprendió en un State of Play de 2022 para revelar su nueva IP SYNDUALITY: Echo of Ada, que transportaría a los jugadores a un juego de disparos con temática futurista en el que hay mechas e inteligencia artificial.

SYNDUALITY: Echo of Ada llegará más tarde de lo esperado

Desafortunadamente, hoy Bandai Namco Entertainment acaba de anunciar que el prometedor proyecto sufrió un retraso.

"¡Sabemos que muchos están emocionados por escuchar más noticias del juego, pero el equipo necesita un poco más de tiempo para preparar sus CRADLECOFFIN y Magus para el despliegue!", se lee en el comunicado sin ofrecer una disculpa a los fans.

El lanzamiento de SYNDUALITY: Echo of Ada estaba agendado para algún momento de 2023, lo que quiere decir que tras el retraso no estará listo por lo menos este año.

SYNDUALITY se quedó sin ventana de lanzamiento

¿Cuándo debutará SYNDUALITY: Echo of Ada después de su retraso?

Bandai Namco no compartió una nueva ventana de estreno tentativo para SYNDUALITY: Echo of Ada, lo que puede preocupar a muchos. Sin embargo, es posible que esto no sea tan malo.

Decimos esto porque Bandai Namco aprovechó la agridulce ocasión para compartir un nuevo trailer que incluye escasos segundos de gameplay y no sólo eso, sino que también se confirmó que el título estará presente en Tokyo Game Show 2023 (que se celebrará en pocos días) y otros eventos en los que los jugadores podrán probarlo.

Asimismo, Bandai Namco Entertainment invitó a los fans a estar al pendiente del juego, pues prometió que conforme siga mejorando el proyecto ofrecerá más detalles.

¿Estás esperando SYNDUALITY: Echo of Ada? Cuéntanos en los comentarios.

SYNDUALITY: Echo of Ada está en desarrollo para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

