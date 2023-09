Microsoft no descarta comprar Nintendo a la fuerza, ¿la compañía japonesa puede prevenirlo?

Hoy un correo confidencial del jefe de Xbox dio mucho de qué hablar porque revelaba que Microsoft sigue soñando con no sólo colaborar con Nintendo, sino incluso comprarla. Lo que más llamó la atención es que Microsoft no descarta adquirir Nintendo aunque esta última no quiera. ¿Cómo sería esto posible?, ¿Nintendo estaría preparada para tal situación?

Para que una compra se concrete, es necesario que las partes interesadas acuerden un trato. Es así como se dan la mayoría de las compras en cualquier industria, como la del videojuego. Pero también existe la posibilidad de que una compañía quiera comprar otra que no está interesada y la primera puede conseguir su capricho.

¿Microsoft puede comprar Nintendo?

Un claro ejemplo en años recientes es el de Ubisoft, cuando a mediados de la década pasada estuvo en peligro de ser adquirido hostilmente por parte de Vivendi, que comenzó a comprar buena parte de sus acciones totales para que al final fueran suficientes para hacerse con la compañía.

Eso mismo puede pasar con Nintendo y Microsoft. Al igual que Ubisoft, Nintendo no es una compañía privada, sino que está en el mercado bursátil y cualquier persona puede comprar acciones de ella, lo que la convertiría en un accionista o socio, como Microsoft, que tiene el capital para llevarlo a cabo y sólo debe comprar acciones hasta que su parte sea la más grande de la compañía y así apoderarse de ella.

Para impedirlo, una compañía puede valerse de diferentes medios, como hacer que sus accionistas compren más acciones para que así los principales propietarios siempre sean la parte mayoritaria y mantener las riendas de la empresa, tal como lo hizo la familia Guillemot para defender Ubisoft y frustrar el plan de Vivendi.

Nintendo aseguró no tener medidas preventivas contra adquisiciones hostiles

¿Nintendo está preparado para una adquisición hostil por parte de Microsoft?

Nintendo reconoció que una compra hostil dañaría no sólo el valor de la compañía, sino también el interés común de los accionistas. La compañía no suele dar detalles en torno a asuntos como éste, pero en una sesión con inversionistas de 2019 la compañía mencionó que no había adoptado medidas anti adquisición hostil y dejó ver que no había explorado esta posibilidad a profundidad.

Sin embargo, el actual presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, aseguró que la compañía está preparada en caso de que se dé este acontecimiento. Los sistemas se pondrían en marcha dentro de la compañía, pero también afuera, pues Nintendo se aliaría con expertos en la materia para emprender "acción legal y los pasos apropiados" para hacer frente a esto aunque no en ese entonces no contemplara una postura preventiva.

"Éste es un asunto en el que continuaremos investigando más", expresó Furukawa.

Ahora que ha salido a la luz que Phil Spencer hablara de la posibilidad de que Microsoft comprara a Nintendo, no cabe duda de que se encenderán las alarmas preventivas en Nintendo y vean la adquisición hostil como algo posible y que sus competidores estarían dispuestos a llevar a cabo.

Ahora bien, que Microsoft no descarte una adquisición hostil de Nintendo no quiere decir que la llevará a cabo. De hecho, en el correo Phil Spencer cree que "una acción hostil no sería un buen movimiento", por lo que mejor están "jugando el juego a largo plazo" y mejor optar por la vía amigable y colaborar.

¿Qué opinas de esta posibilidad? ¿Crees que alguna vez Microsoft intente comprar hostilmente a Nintendo? Cuéntanos en los comentarios.

