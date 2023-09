“Tenemos un mejor producto que Sony”, así reaccionó Phil Spencer a la revelación de PS5

Gracias a documentos del caso entre Microsoft y la FTC, sabemos que la compañía y diversos directivos de Xbox reaccionaron a la revelación de PlayStation 5 y dieron su veredicto sobre la consola de Sony. Por supuesto, uno de ellos fue Phil Spencer, jefe de Xbox.

Acaba de salir a la luz un correo electrónico que el directivo envío a Satya Nadella y a Amy Hood, director ejecutivo y directora financiera de Microsoft, respectivamente. En él da su opinión sobre PlayStation 5 y concluye que en Xbox tienen un mejor producto en cuanto a hardware, software y servicios.

¿Qué piensa Phil Spencer de PS5? Correo filtrado lo revela

Spencer reconoció que la revelación de PlayStation 5 lo puso nervioso; sin embargo, explica que al final se tranquilizó al ver lo que Sony planeaba ofrecer a sus jugadores. En el correo afirma que estuvo por casi 12 horas analizando la presentación y las especificaciones del sistema para conocerlo a profundidad y compararlo con Xbox Series X|S.

Asimismo, afirma que estuvo muy atento a la reacción que tuvieron los jugadores a la revelación de PlayStation 5. Al final, concluye que Microsoft y Xbox tienen un mejor producto que Sony, pues Xbox Series X|S brillan más en cuanto a hardware, software y servicios.

Añade que tienen todo lo necesario para triunfar y que está muy orgulloso del trabajo del equipo de Xbox. Spencer concluye diciendo que la revelación de PS5 fue un buen día para Xbox, lo que deja claro que estaba más que confiado en su estrategia.

“Tenemos un producto mejor que el de Sony, no sólo en el hardware, sino también en la plataforma de software y los servicios que lo complementan. Tenemos los ingredientes de un plan ganador. En el debate del Consejo de Administración se habló de ser demasiado confiados y puede que esto refuerce esa percepción; entiendo la necesidad de ser humildemente confiados, pero hoy ha sido un buen día para nosotros".

"No hemos ganado nada. Y sé que tenemos duras discusiones sobre precios, pérdidas y ganancias, inversiones, etc. Este correo no pretende ignorar nada de eso, esas discusiones son realmente importantes. Pero podemos confiar en la verdad de nuestro producto y creo que cualquier conversación debe empezar por creer en ello. Ha sido un buen día para Xbox", escribió Spencer.

Phil Spencer se quedó tranquilo tras la revelación de PS5

