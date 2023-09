Baldur’s Gate 3 pudo llegar a Game Pass, pero Xbox lo veía como un RPG de “segunda”

Baldur’s Gate 3 debutó este año y, si le habías estado siguiendo la pista, sabías que se perfilaba para ser un RPG de alta calidad. Dicho esto, la realidad es que nadie esperaba que fuera un éxito masivo que rompiera récords y se convirtiera en un serio candidato a GOTY. Pese a eso, aún resulta curioso enterarse de que pudo haber llegado a Xbox Game Pass, pero que no pasó porque Microsoft lo veía como un RPG de segunda.

Como seguramente ya te enteraste a estas alturas, recientemente se filtraron varios documentos que Microsoft proporcionó a la corte para su caso contra la FTC. En uno de ellos se compartió una lista de juegos que la compañía consideraba para llevar a Xbox Game Pass, así como la cantidad que creían que tendrían que pagar para ofrecerlo en su servicio.

En la lista podemos ver juegos como Star Wars Jedi: Survivor o Dragon Ball: The Breakers, cada uno clasificado con un nivel diferente de asombro. Por ejemplo, el juego de Respawn Entertainment está clasificado como un juego con un factor de asombro alto, mientras que Dragon Ball: The Breakers tiene uno bajo.

El documento filtrado muestra una lista de candidatos para Game Pass

Al final de la lista aparece Baldur’s Gate 3, juego por el cual Microsoft estaba dispuesto a pagar $5 MDD para así ofrecerlo a Xbox Game Pass. Dicho esto, parece que estuvo lejos de ser una de sus prioridades, puesto que lo clasifica como un “RPG de segunda para Stadia y PC”.

Si bien esas declaraciones pueden parecer desatinadas, la realidad es que es difícil culpar a Microsoft por esto. Después de todo, aunque se esperaba que Larian Studios entregara un juego de calidad en Baldur’s Gate 3, pocos imaginaban que se convertiría en uno de los lanzamientos y de mayor perfil de todo el año.

Baldur’s Gate 3 ha sido uno de los mayores éxitos de 2023

Como ya mencionamos, Baldur’s Gate 3 prometió mucho en su etapa de Early Access. Dicho esto, fue hasta su lanzamiento cuando se convirtió en un lanzamiento masivo que sorprendió a propios y extraños.

El juego de Larian Studios alcanzó un pico de 875,343 usuarios concurrentes en Steam, convirtiéndose así en uno de los juegos más exitosos de la plataforma. Además, fue aplaudido por la crítica y los jugadores se enamoraron de su experiencia RPG. De este modo, no pasó mucho tiempo antes de que fuera considerado como uno de los mejores juegos de todo el año y, tal vez, de la historia.

Baldur’s Gate 3 ya está disponible para PC y PlayStation 5. Puedes saber más sobre el RPG de Larian Studios si haces clic aquí.

