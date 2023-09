Oferta: Star Wars Jedi: Survivor nunca había estado tan barato

Star Wars Jedi: Survivor es uno de los mejores juegos que han salido en todo 2023 y no puede faltar en tu colección. Si por alguna razón no le has dado una oportunidad, debes saber que llegó el momento de adquirirlo.

Esto lo decimos ya que Amazon México puso Star Wars Jedi: Survivor en oferta. Gracias a esto tienes la oportunidad de llevarte el videojuego de Respawn Entertainment al precio más bajo que ha tenido desde su lanzamiento.

Es gracias a esto que puedes comprar Star Wars Jedi: Survivor para PlayStation 5 a cambio de $874 MXN. De acuerdo con datos de Keepa, se trata del precio más bajo que ha alcanzado en esta tienda online.

Sin más, te dejamos con el enlace para aprovechar la oferta:

Star Wars Jedi: Survivor ― $874 MXN

Star Wars Jedi: Fallen Order está a un precio de locura

NOTA: LEVEL UP forma parte del programa de afiliados de Amazon México y recibe una comisión en compras realizadas por medio de los enlaces utilizados en esta publicación. Ninguno de los productos mencionados en la publicación fueron establecidos por las marcas o la tienda y no hay contenido patrocinado por las mismas.

La mala noticia es que la oferta únicamente aplica para la versión para PlayStation 5 de Star Wars Jedi: Survivor. Nos mantendremos al pendiente y te informaremos si esa versión llega a estar en descuento.

¿Qué es Star Wars Jedi: Survivor?

En caso de que no lo sepas, Star Wars Jedi: Survivor es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Respawn Entertainment. En esta secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order, los jugadores vuelven a ponerse en la piel de Cal Kestis, guerrero Jedi que sobrevivió a la Orden 66.

Entre las novedades que presenta Star Wars Jedi: Survivor se encuentran mundos más amplios y abiertos. También presenta nuevas habilidades Jedi, más opciones de personalización y otros elementos jugables que lo vuelven más grande y ambicioso que su antecesor.

¿Qué te pareció esta oferta? ¿Era lo que estabas esperando para comprar Star Wars Jedi: Survivor? Cuéntanos en los comentarios.

