Starfield sigue en ascenso; ya son 10 millones de jugadores

Años de desarrollo, pasar por una transición debido a la adquisición de Microsoft y con retrasos que buscaban asegurar la mejor versión de lanzamiento han rendido frutos para Starfield, la nueva joya de Bethesda y Xbox, pues el tiempo pasa y cada vez son más los jugadores que deciden perderse en su espacio.

La cuenta oficial de Bethesda en Twitter | X, compartió y celebró la nueva meta que ha alcanzado el videojuego de temática espacial en materia de número de jugadores. De acuerdo con la información, ya son más de 10 millones de usuarios que disfrutan el RPG de ciencia ficción en Xbox Series X|S y PC, confirmando que se trata de un éxito y que la espera valió la pena, en especial porque ya se relaciona la franquicia con la marca de videojuegos de Microsoft y como un producto que representa su actual estrategia.

Thank you to more than 10 million #Starfield explorers for creating the biggest launch in Bethesda history. pic.twitter.com/5u2SwqqKu1