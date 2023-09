Este juego de terror se queda sin soporte y cancela su versión para Switch

La propuesta inspirada en el subgénero cinematográfico de terror Slasher de Dead by Daylight abrió un camino atractivo para los títulos que no querían ser un Survival Horror. Por supuesto que la fuente creativa se encuentra en las grandes franquicias de cine y uno de los títulos que apostó por ello fue Evil Dead. Sin embargo, su existencia como mutlijugador en línea y básicamente un juego como servicio depende de algunos factores y la suerte no ha estado de su lado.

Evil Dead: The Game no recibirá más contenido

De acuerdo con un mensaje publicado en la cuenta oficial de Evil Dead: The Game en Twitter | X, Saber Interactive anunció que ya no dará soporte a este videojuego que apenas se estrenó en mayo de 2022. Lo anterior significa que no habrá novedades de ningún tipo y el contenido que se tiene actualmente es el que se quedará para el goce de los jugadores. Al respecto, el estudio no revela la causa, solo informa que no habrá más contenido aunque los servidores seguirán activos y se podrá seguir jugando.

Port de Evil Dead: The Game para Switch fue cancelado

Por otra parte, Saber Interactive compartió una mala noticia pues el final del soporte para Evil Dead: The Game significa que no hay mayor interés en este juego y a la vez que los planes para la versión de Switch han sido cancelados, de manera que no habrá port para la consola híbrida de Nintendo.

Evil Dead: The Game debutó en 2022 con una propuesta asimétrica inspirada en la franquicia cinematográfica del mismo nombre creada por Sam Raimi y protagonizada por Ashley Joanna "Ash" Williams, personaje interpretado por el actor Bruce Campbell. Se trata de un juego como modo single player y multijugador, ambos en línea, con opciones cooperativas donde los jugadores pueden escoger entre ser sobrevivientes o asesinos. Su lanzamiento se unió a otros del género en el gaming como Friday the 13th: The Game y el reciente The Texas Chain Saw Massacre.

