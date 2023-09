Like a Dragon: Infinite Wealth ya tiene fecha de estreno y presume su extravagante gameplay

De cara a Tokyo Game Show 2023, Ryu Ga Gotoku Studio y SEGA anticiparon que llevarían a cabo una transmisión enfocada en Like a Dragon. Las compañías por supuesto que cumplieron y gracias a este evento ya sabemos la fecha de lanzamiento de Like a Dragon: Infinite Wealth y por fin pudimos ver su irreverente gameplay.

Cuando se anunció este título a mediados de 2023 pudimos ver un trailer que dejaba ver la aventura veraniega de Ichiban Kasuga, pero no pudimos ver nada de gameplay. Afortunadamente, los responsables del proyecto por fin lo presentaron y los fans pueden estar seguros de que conserva el estilo excéntrico de la franquicia.

Like a Dragon: Infinite Wealth será el juego más grande de la serie

Como se anticipaba, la historia estará enfocada en Ichiban Kasuga y Kazuma Kiryu, por lo que el jugador tendrá la oportunidad de controlar a ambos. Originalmente, Ichiban visitaría Hawái en busca de su madre, pero la aventura se tornará mucho más densa.

No sólo será la aventura más grande de la serie Yakuza o Like a Dragon, sino que por primera vez será ambientada en un lugar diferente de Japón, precisamente en Hawái. Además, se confirmó que habrá sistema de clima dinámico y que las batallas serán de estilo acción RPG.

Por supuesto, habrá una gran cantidad de trabajos o clases, como bailarín, estrella de acción y más, que ayudarán a los protagonistas en batalla, ¡incluso habrá langostas gigantes!

Será posible mejorar la relación con sus aliados y los minijuegos que por supesto serán igual de extraños. Hay uno, por ejemplo, que será de citas y que permitirá a Ichiban encontrar a mujeres candentes y podrá poner en práctica los consejos para ligar que le pidió a Kazuma.

Like a Dragon: Infinite Wealth tendrá una buena dosis de extravagancia

¿Cuándo se estrenará Like a Dragon: Infinite Wealth?

Finalmente, como parte del evento, se dio a conocer que la nueva entrega de la serie Yakuza o Like a Dragon no está muy lejos de su estreno, sino que está agendado para el 26 de enero de 2024, cuando estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

A continuación puedes ver el trailer de historia que también se mostró en el evento, aunque te advertimos que incluye un momento revelador que quizá no quieras ver si deseas disfrutar la historia cuando lo juegues por tu cuenta.

Like a Dragon: Infinite Wealth debutará el 26 de enero de 2024 y estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta serie si visitas esta página.

