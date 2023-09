El futuro de Xbox Cloud Gaming es incierto por culpa de Fortnite: Battle Royale

Microsoft ha promocionado e impulsado el crecimiento de Xbox Cloud Gaming por varios años. Sin embargo, las cosas han sido diferente a lo largo de 2023, pues hemos escuchado muy poco sobre la evolución de esta interesante propuesta.

Gracias a las filtraciones recientes de Xbox, sabemos que Microsoft redujo drásticamente su inversión en el servicio de juego en la nube por varios motivos. Uno de ellos es Fortnite: Battle Royale, el exitoso título de Epic Games.

¿Xbox Cloud Gaming está en peligro tras fracaso de Fortnite?

Microsoft tenía un plan maestro para impulsar el crecimiento de Xbox Cloud Gaming: llevar Fortnite al servicio y ofrecerlo gratis en PC y dispositivos móviles. Esto ocurrió en mayo de 2022 y llamó la atención de muchos jugadores, pues no era necesario tener una suscripción para disfrutar el Battle Royale.

Pese a esto, sabemos que el plan fracasó y no tuvo el impacto que las compañías esperaban. En correos filtrados Spencer sugiere que la inversión en Xbox Cloud Gaming se iba a reducir bastante para el año fiscal 2023.

Esto explicaría el silencio en torno a todo lo relacionado con la nube y las novedades que Xbox prometió hace meses. Las cosas no acaban ahí, pues Spencer afirma que no hay nada claro cuando habla del futuro del servicio. Admite que el éxito no ha sido el esperado, por lo que probablemente tengan que cambiar su estrategia para triunfar en móviles.

“'Diría que nuestra inversión en xCloud específica es probablemente de un solo dígito de millones en el año fiscal 2023”, menciona el directivo.

Esta información no es del todo una sorpresa, pues la compañía confirmó hace tiempo que Xbox Cloud Gaming opera en pérdidas y es la característica menos popular de Xbox Game Pass Ultimate.

Fortnite no fue suficiente para impulsar Xbox Cloud Gaming

