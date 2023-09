Marvel’s Spider-Man 2 ya está listo para debutar; sus actores te invitan a disfrutarlo

Hay muy buenas noticias para los jugadores que esperan Marvel’s Spider-Man 2, pues Insomniac Games informó esta mañana que la secuela ya está lista para debutar. Esto significa que su desarrollo ya está completo y no habrá retrasos.

Para celebrarlo, el estudio compartió un video donde algunos de los actores más destacados del juego invitan a los jugadores a disfrutar la nueva aventura. Asimismo, aprovechan para agradecer a la comunidad por su pasión.

Marvel’s Spider-Man 2 llegará sí o sí a PlayStation 5 el próximo 20 de octubre, pues Insomniac informó que el título ya llegó a su etapa Gold. Esto implica que su desarrollo por fin está completo y que el estudio ya tiene una copia maestra del juego que utilizará para la producción en masa y para su distribución en formato digital.

Los actores Nadji Jeter (Miles Morales), Yuri Lowenthal (Peter Parker), Laura Bailey (Mary Jane) y Tony Todd (Venom) celebraron la noticia, agradecieron por esta gran oportunidad e invitaron a los jugadores a disfrutar la secuela.

Por su lado, Insomniac Games también festejó la noticia y agradeció a PlayStation y Marvel Games por su apoyo. Por supuesto, también mostraron su agradecimiento a toda la comunidad de jugadores.

“Estamos encantados de compartir este hito con nuestro estudio y nuestros colaboradores de PlayStation y Marvel Games, y con nuestra increíble comunidad de todo el mundo. Queremos que experimenten lo que hemos estado preparando el 20 de octubre”, afirmó el estudio.

WE ARE GOLD! We're thrilled to share the news ahead of #SpiderMan2PS5's launch on October 20, 2023 with a few words from the game's cast! #BeGreaterTogether pic.twitter.com/ChitBfTREM