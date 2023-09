Exdev de Blizzard ataca a Starfield y lo compara con Baldur’s Gate 3; Larian defiende a Bethesda

Sin lugar a dudas, 2023 apunta a ser un año histórico para la industria de los videojuegos. Cuando salen tantos juegos sobresalientes en un periodo corto, las comparaciones resultan inevitables. Así pues, algunos jugadores empezaron a poner en una balanza a Baldur’s Gate 3 y Starfield.

Esta discusión ganó intensidad con la intervención del siempre controversial Mark Kern, extrabajador de Blizzard que una vez más dio de qué hablar por sus comentarios ácidos. En específico, comparó los juegos de rol e insinuó que el proyecto de Bethesda está hecho sin pasión por tener peores calificaciones que el título de Larian Studios.

Si bien Starfield recibió reseñas muy favorables, dividió las opiniones y obtuvo calificaciones mixtas por parte de un sector de la comunidad. Esta situación contrasta con la de Baldur’s Gate 3, título que recibió elogios casi universales por parte de críticos profesionales y jugadores.

Desarrollador de Baldur’s Gate defiende a Bethesda y condena las críticas a Starfield

“La diferencia que hace la pasión. Los juegos AAA no respetan el tiempo de los gamers”, indicó Mark Kern en referencia a las calificaciones inferiores del RPG de temática especial.

Como era de esperar, estas declaraciones causaron un caluroso debate en redes sociales. A la conversación se unió Michael Douse, director de publicaciones de Larian Studios, quien condenó las declaraciones del exdesarrollador de Bethesda.

Mike Kern causó polémica por sus ataques a Starfield

“Esta es una simplificación excesiva y realmente falsa. No es cierto ni correcto sugerir que el desarrollador promedio de Bethesda carece de pasión. Puedes respetar a esa gente, aunque no te guste el juego. Pero no puedes decir que no les importó”, afirmó el desarrollador de Baldur’s Gate 3.

En respuesta a una persona en la sección de comentarios, Michael Douse confesó que tiene un punto de vista similar al de Mark Kern sobre los juegos AAA, pero aseguró que “es un problema de liderazgo que no debería asociarse con los equipos de desarrollo que ponen su corazón en sus proyectos”.

Curiosamente, esta es la segunda vez que un desarrollador sale a la defensa de Starfield. Hace un par de semanas, un hater comparó el proyecto de Bethesda con la versión más reciente de Cyberpunk 2077. Patrick K. Mills, miembro de CD Projekt RED, aseguró que la comparación era injusta.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de las declaraciones de Michael Douse? Déjanos leerte en los comentarios.

