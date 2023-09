Call of Duty: Warzone desaparecerá y sólo te quedan horas para jugarlo

Call of Duty: Warzone fue un enorme éxito que sumó más de 100 millones de usuarios y que generó un montón de dinero. Sin embargo, toda historia debe tener un final y al querido Battle Royale sólo le quedan algunas horas.

Lo que pasa es que Activision Blizzard tomó la decisión de cerrar los servidores de Call of Duty: Warzone. Será el 21 de septiembre cuando el famoso juego de disparos en formato Battle Royale cierre sus operaciones. Con esto, dentro de muy la comunidad no podrá volverlo a jugar.

CoD: Warzone llegó en 2020 y fue una sensación

De este modo, en cuestión de horas, los jugadores no podrán seguir jugando partidas en Caldera, el mapa de Call of Duty: Warzone. Por otro lado, las skins y armas que compraron ahora únicamente serán compatibles con las entregas anuales de Call of Duty a las que corresponden. Es decir, estará presente en Modern Warfare, Black Ops Cold War y Vanguard.

Cabe mencionar que no es la primera vez en la que los servidores de Call of Duty: Warzone serán apagados. En noviembre de 2022, la compañía los cerró durante un par de semanas para concentrarse en el lanzamiento de Call of Duty: Warzone 2.0. La diferencia es que, en esta ocasión, el cierre será definitivo.

¿Por qué cerrarán los servidores de Call of Duty: Warzone?

Fue el 22 de junio de 2023, cuando Activision anunció que tomó la decisión. Según el distribuidor, la decisión de cerrar Warzone Caldera es para enfocarse en el contenido de Warzone 2.0 así como en futuras entregas de Call of Duty.

“A medida que Warzone avanza con nuevas y emocionantes experiencias por venir, Caldera cerrará el 21 de septiembre de 2023. Todo el juego, la progresión del jugador, los inventarios y los servicios en línea vencerán esa fecha (…) Nuestros equipos se enfocarán en el contenido futuro de Call of Duty, incluida la experiencia actual gratuita de Warzone”, menciona el comunicado.

Así se anunció el final de Call of Duty: Warzone

En otras palabras: Activision quiere destinar los recursos que dedica a mantener vivo Call of Duty: Warzone a otras experiencias.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás triste por el final de Call of Duty: Warzone? Cuéntanos en los comentarios.

Call of Duty: Warzone está diponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Puedes saber más sobre este Battle Royale si haces clic aquí.

