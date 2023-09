Estudio de Need for Speed trabajará en el nuevo Battlefield

Battlefield tocó fondo y aunque su entrega más reciente, Battlefield 2042, logró recuperarse, el daño ya estaba hecho. ¿Seguir o desaparecer? La realidad es que la franquicia FPS militar de Electronic Arts tiene razones de sobra para no perderse tras sus fracasos y es por eso que Vince Zampella, el genio de Respawn, tomó la responsabilidad de sacarla adelante y el proyecto es tan ambicioso que ya reclutó a un estudio de probada calidad.

Criterion se une al desarrollo de Battlefield

Hoy se anunció que Vince Zampella, creativo y directivo a cargo de Battlefield, reclutó a las divisiones de Criterion Games para que participen de inmediato en el desarrollo del presente y futuro de la franquicia. De acuerdo con un reporte de Gamesindustry.biz, este movimiento no involucrará despidos, simplemente es una transición en pro de Battlefield y el plan para sacar a esta IP del mal momento que vive desde hace años donde ha perdido terreno ante los grandes del género.

Al respecto, Vince Zampella declaró: "hoy, Criterion se agrega a nuestros estudios de clase mundial de Battlefield dedicados a marcar el comienzo de una nueva era para la franquicia. La mayoría del equipo trabajará junto con DICE, Ripple Effect y Ridgeline, y serán dirigidos por Byron Beede, gerente general de Battlefield. La experiencia de Criterion con Battlefield, nuestra tecnología y la creación de experiencias atractivas tendrán un impacto positivo inmediato a medida que continuamos trabajando en Battlefield 2042 y seguimos con la preproducción en un universo de Battlefield conectado. No hay mejor estudio para unirse a nosotros en este viaje y no podría estar más emocionado". Al mismo tiempo, Zampella aseguró que Criterion no descuidará la franquicia Need for Speed, por lo que seguirá a su cargo.

¿Quién es Criterion, estudio que trabajará en el nuevo Battlefield?

Por si no lo sabes, Criterion Games es un estudio británico que se fundó en 1996 y debutó con el juego de combate en vehículos Scorched Planet en el mismo año. Su enfoque en los juegos de carreras vistosos y donde predominaba el caos se pulió con el paso del tiempo hasta llegar al desarrollo de la franquicia Burnout, misma que los llevó a la cima hasta ser adquiridos por Electronic Arts en 2004.

Black: una de las joyas creada por Criterion

El éxito de Burnout fue seguido por su propuesta en el terreno de los shooters en primera persona con Black, considerado uno de los mejores videojuegos en la generación del PlayStation 2 y Xbox. Luego, el estudio se hizo cargo por un tiempo de Need for Speed para después deambular en varios proyectos de EA. En 2022 marcó el regreso exitoso de la IP de carreras callejeras con Need for Speed Unbound y al demostrar que la calidad permanece, se tomó la decisión para que se unan a Battlefield, franquicia con la que ya trabajaron en Battlefield V.

