Ministra de Reino Unido critica postura de Microsoft ante bloqueo de la CMA por la compra de Activision

El nuevo proceso de revisión de la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft podría encontrarse con obstáculos de nueva cuenta en Reino Unido. La compra más grande en la historia del gaming y que podría marcar un antes y un después en sectores relacionados, es motivo de debate en las altas esferas políticas de la región y recientemente una autoridad señaló que no se dejarán presionar por lo que suceda en otros países y mercados.

¿La compra de Activision está en riesgo otra vez en Reino Unido?

De acuerdo con un reporte de Reuters, la Ministra de Comercio Internacional del Reino Unido, Kemi Badenoch, fue cuestionada por legisladores en torno al caso de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y el bloqueo impuesto por la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) que argumentó la posición ventajosa que tendría la compañía norteamericana en el naciente sector del gaming en la nube.

Al respecto, se preguntó a Kemi Badenoch sobre las declaraciones de Brad Smith, presidente de Microsoft, quien aseguró que el bloqueo de la compra de Activision representaría un grave daño para Reino Unido pues quedaría fuera de uno de los grandes tratos del sector tecnológico. Al respecto, la ministra respondió: "no fuimos un caso atípico si se habla del tamaño del mercado. En algún momento, tenemos que decidir si estamos tomando decisiones de una manera que sea adecuada para nosotros o simplemente tratando de hacer lo que todos los demás están haciendo. Así que no, no estoy de acuerdo con su comentario. Si la CMA está haciendo algo mal, creo que se hará evidente a través de un patrón que aún no es el caso".

La CMA podría aprobar, o bloquear definitivamente, la compra de Activision en unos días

Recientemente, y tras la derrota de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), la CMA accedió a evaluar de nueva cuenta la compra de Activision y Microsoft, por su parte, ofreció un remedio importante: la venta del negocio de gaming en la nube a Ubisoft, compañía que operaría como tercero únicamente en Reino Unido.

Esta semana se anunció que el veredicto de la CMA podría adelantarse toda vez que su fecha límite estaba en octubre pero al parecer el regulador británico está cerca de emitir su fallo. A la par, reportes indicaron que la Comisión Europea, al ver la situación entre Microsoft y la CMA, inició con un proceso de consulta a compañías relacionadas o con intereses en el trato de Activision Blizzard con el fin de saber si están o no de acuerdo con que se lleve a cabo.

