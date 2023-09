Xbox Game Pass confirmó estos juegazos de SEGA y Capcom en Tokyo Game Show 2023

Xbox estuvo presente en Tokyo Game Show 2023 y, tal como lo prometió, hubo unas cuantas sorpresas relacionadas con Xbox Game Pass. Grandes compañías japonesas seguirán apoyando el servicio con atractivos títulos y estrenos de día 1.

Durante el evento, se confirmó que SEGA llevará algunos de sus próximos lanzamientos directamente al servicio. Además, Capcom consentirá a los jugadores con una trilogía que tiene muchos fans y que, por fin, se podrá disfrutar en el servicio.

Entregas de Like a Dragon y Ace Attorney llegarán a Xbox Game Pass

SEGA sorprendió al anunciar que algunas de las nuevas entregas de Like a Dragon, franquicia también conocida como Yakuza, llegarán al catálogo de juegos de Xbox Game Pass. La primera de ellas será Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, que debutará directamente en el servicio.

Así pues, los suscriptores podrán disfrutar esta aventura a partir del 9 de noviembre sin costo adicional. Por otro lado, Like a Dragon: Ishin! también está en camino al servicio de Microsoft. Dicho juego, que ya está disponible, llegará a Xbox Game Pass antes de que acabe 2023, en una fecha por confirmar.

Por su lado, Capcom ofrecerá Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy en Xbox Game Pass y PC Game Pass a partir del próximo 26 de septiembre. Esto significa que, en sólo unos cuantos días, los suscriptores podrán disfrutar Phoenix Wright: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Justice For All y Phoenix Wright: Ace Attorney – Trials and Tribulations.

La trilogía llegó a Xbox a principios de 2019, pero en breve se podrá jugar por primera vez en Xbox Game Pass y en PC mediante la tienda de Microsoft.

Atractivos juegos de SEGA y Capcom llegarán a Xbox Game Pass

