¡Perdió el cine! Guillermo del Toro iba a dirigir una película de Star Wars

Guillermo del Toro es, sin lugar a dudas, uno de los directores más prestigiosos de la industria cinematográfica. Con proyectos sobresalientes como Hellboy y Blade, ya demostró tener talento para tomar una propiedad intelectual y convertirla en una saga de películas aclamada por la crítica.

Por ello, los fans expresaron su decepción cuando descubrieron que el cineasta ganador del Premio Óscar iba a estar a cargo de una cinta de Star Wars.

Esta noticia llegó de la mano del guionista David Goyer, quien trabajó con el director mexicano en Blade II. Durante su última participación en el podcast Happy, Sad, Confused, reveló información interesante sobre una cinta de Star Wars que, desgraciadamente, no llegó a buen puerto.

En específico, el escritor reveló durante la charla que, hace aproximadamente 4 años, realizó un “guion genial” para una película de la franquicia que iba a dirigir Guillermo del Toro. Por desgracia, el proyecto nunca fructificó.

