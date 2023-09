Call of Duty: Warzone desapareció para siempre y los fans se despiden

Call of Duty: Warzone nació como un spin-off, pero rápidamente se convirtió en un pilar de la franquicia. Con sus altas y bajas, llegó a millones de jugadores y representó un éxito impresionante para Activision. Ahora, más de 3 años después, llegó el momento de decir adiós.

Tal como se nos adelantó, el Battle Royale gratuito cerró sus servidores de manera definitiva el 21 de septiembre de 2023. Si bien la nueva versión que debutó junto a CoD: Modern Warfare II sigue activa y recibe nuevo contenido, ahora es imposible disfrutar la experiencia original y combatir en Caldera.

Los jugadores aún podrán utilizar los artículos de personalización en CoD: Modern Warfare y CoD: Black Ops Cold War, pero aquellas personas que sólo jugaban el título gratuito tienen que despedirse de sus compras in-game, pues los ítems no se pueden trasladar a Call of Duty: Warzone 2.0.

Naturalmente, los fanáticos y creadores de contenido lamentaron ese suceso y aprovecharon las horas previas al cierre de servidores para despedirse del videojuego free-to-play. Asimismo, recurrieron a redes sociales y foros para compartir sus experiencias.

“Tengo muchos recuerdos fantásticos a lo largo de su ciclo de vida (…) Hubo problemas (principalmente tramposos), Pero Dios mío… cuando era divertido, era increíble. El mejor Battle Royale que he jugador”, escribió un fan en reddit.

Warzone 1 you will be missed 😭

RIP Warzone. March 10th 2020 - September 21st 2023



Thank you for the good times. pic.twitter.com/jFQyEepAFy