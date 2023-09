Pokémon Trading Card Game Classic ya se puede apartar; incluye una reimpresión de Charizard

El Pokémon Trading Card Game tiene algunos de los coleccionables más codiciados de la industria. The Pokémon Company lo sabe y es por esto que lanzará Pokémon Trading Card Game Classic, una colección que incluye reimpresiones de cartas clásicas que, en su versión de primera edición, cuestan miles de dólares.

Si eres coleccionista del juego de cartas, es probable que Pokémon Trading Card Game Classic te esté haciendo ojitos. Si es así, te alegrará saber que ya está disponible en preventa en Amazon México para que asegures esta pieza clave en tu colección.

Si te interesa Pokémon Trading Card Game Classic debes saber que la preventa ya está disponible en Amazon México. Esta colección se ofrece a cambio de $7899 MXN en la tienda online.

Te dejamos el enlace para apartarlo a continuación:

Pokémon Trading Card Game Classic ― $7899 MXN

La preventa de la codiciada colección ya está disponible

Pokémon Trading Card Game Classic saldrá a la venta el lunes, 20 de noviembre de 2023. Ten en cuenta que Amazon México te cobrará hasta que se te envíe el producto. Además, tiene garantía de precio de preventa, por lo que se te cobrará el precio más bajo que alcance desde el momento en el que lo apartes y hasta su lanzamiento.

Pokémon Trading Card Game Classic es una nueva colección que incluye 3 barajas preconstruidas con reimpresiones de cartas clásicas de Pokémon TCG. Las estrellas de cada una de estas barajas son las versiones del Base Set de Venusaur, Charizard y Blastoise. Cada carta está conformada por 60 cartas holográficas y, como puede imaginar, también incluye a Bulbasaur, Charmander y Squirtle.

Eso no es todo, puesto que Pokémon Trading Card Game Classic también incluye cartas inéditas que te permitirán crear nuevas estrategias. Estas cartas son Lugia ex; Ho-Oh ex; Suicune ex, Sun Seed, Scorching Charcoal y Drops in the Ocean. Por último, incluye una carta de Mr. Mime que sólo había salido en Japón.

¡Eso no es todo! Pokémon Trading Card Game Classic también trae los siguientes objetos extra:

Un tablero de juego de alta calidad

Una caja completa de accesorios con contadores de daños, marcadores tridimensionales y esferas metálicas

Fundas y cajas para cartas con diseño elegante

Esto encontrarás en Pokémon Trading Card Game Classic

¿Qué te pareció Pokémon Trading Card Game Classic? ¿Vas a apartar esta colección del Pokémon TCG? Cuéntanos en los comentarios.

