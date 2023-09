Animal Crossing tendrá una colaboración con un acuario en Occidente y vas a querer visitarlo

Si eres un gran fanático de Animal Crossing, te tenemos buenas noticias, ya que se acaba de anunciar una colaboración de la saga de Nintendo con un acuario que seguramente sorprenderá a propios y extraños.

Este juego para Switch se lanzó en marzo de 2020

Como seguramente sabes, uno de los juegos más populares de Nintendo Switch es Animal Crossing: New Horizons, el cual se mantiene con buenos resultados y con una gran base de jugadores.

Ahora, fue el Seattle Aquarium quien confirmó una colaboración con Nintendo of America para traer las características únicas de Animal Crossing a sus instalaciones, por lo que te invitamos a echarle un ojo al anuncio.

Aquí te lo dejamos:

Este fue el comunicado del acuario

“El crossover que no sabías que necesitabas. ¡El Acuario de Seattle y Nintendo of America

se han unido para darle vida al juego Animal Crossing: New Horizons!”, dice parte de la publicación en X.

Como pudiste observar, será a partir del próximo 7 de octubre cuando los visitantes puedan disfrutar una experiencia que solamente una saga como Animal Crossing les puede ofrecer, todo ello mientras interactúan con diferentes animales marinos como nutrias, focas y pulpos.

Cabe mencionar que esta colaboración incluirá la posibilidad de tomarse fotografías con los principales personajes de la saga, ver descripciones de cada zona del acuario escritas por el búho Sócrates (Blathers en inglés) y hasta participar en una búsqueda del tesoro.

Si eres uno de los interesados en visitar este acuario, será mejor que vayas organizando tu viaje a Seattle, Washington cuanto antes, ya que Animal Crossing estará presente en el lugar desde el próximo mes y hasta el 31 de diciembre.

¿Qué te parece esta colaboración de Nintendo? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

