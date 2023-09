“Es terrible” Actor de Dragon Ball Z critica la serie live-action de One Piece

La serie live-action de One Piece resultó ser una completa sorpresa. Además de cumplir con las expectativas de los fans del material original, cautivó a una nueva audiencia. Si bien esta producción podría ser una punta de lanza para las adaptaciones de anime, un prestigioso actor de Dragon Ball Z aún tiene sus dudas sobre estos proyectos live-action.

Sean Schemmel, famoso actor de voz reconocido por interpretar a Goku en Dragon Ball y sus secuelas en el doblaje al inglés, mantuvo una entrevista con el portal Bleeding Cool. Allí, platicó sobre los intentos de Hollywood por tomar obras japonesas de manga y anime para adaptarlas.

Sean Schemmel, voz de Goku en Dragon Ball Z, opina de la serie de One Piece

A pesar de que One Piece tuvo una muy buena recepción, el intérprete estadounidense tiene una opinión controversial sobre ese proyecto. Además, se muestra escéptico sobre si alguna vez las características únicas de los animes se trasladarán de manera correcta a las producciones con actores reales.

“Sólo he visto una parte de la serie live-action de One Piece en Netflix, y francamente creo que es terrible; sin embargo, la película live-action de Dragon Ball Z también fue horrible, pero por una razón diferente. Cambiaron de director a la mitad, incluso antes de empezar la producción”, indicó el actor.

“Siento que mi opinión sea así. Ahora me siento como una figura pública y estoy demasiado nervioso como para decir: ‘no me gusta mucho la serie de One Piece’. Y eso no es necesariamente culpa del equipo y del elenco de actores. Probablemente tengan talento”, comentó el creativo durante otra parte de la entrevista.

La serie de One Piece es un éxito y tendrá una segunda temporada en Netflix

Sean Schemmel destacó que su disgusto por esta clase de proyectos está relacionado con la forma en que se traducen las obras japonesas a otro medio. Por ejemplo, señaló que los ojos grandes en los personajes es una característica del anime que brilla por su ausencia en las adaptaciones. Lo mismo sucede con otros elementos como el cabello y la trama per sé.

Según estas declaraciones, el actor aún está en el grupo de personas que mira con recelo esta clase de producciones. A pesar de que ahora tiene sus dudas, está abierto a que un proyecto le haga cambiar de opinión, especialmente si un fanático está a cargo de la adaptación.

“La prueba finalmente será: si tenemos a la persona adecuada, ¿se traducirá este género al live-action? No estoy convencido de que así sea todavía, pero seguro que puedo estar equivocado”, concluyó Sean Schemmel.

Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo con las opiniones del actor de Goku?

