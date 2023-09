My Hero Academia tendrá un Battle Royale que competirá contra Fortnite; debutará pronto

My Hero Academia es, sin lugar a dudas, uno de los mangas y animes de acción más exitosos de los últimos años. ¿Qué pasa cuando una obra de ficción se vuelve extremadamente popular? Empieza a llegar al terreno de los videojuegos. Así pues, Deku, All Might y compañía ya se preparan para competir en un nuevo free-to-play.

¿Cuándo debutará My Hero Ultra Rumble?

A mediados del año pasado te platicamos de My Hero Ultra Rumble, un Battle Royale gratuito basado en el manga del autor japonés Kōhei Horikoshi. Desde entonces, decenas de jugadores tuvieron la oportunidad de participar en múltiples Betas abiertas y cerradas.

Tras una larga espera, Bandai Namco compartió un nuevo avance donde muestra esta propuesta en acción y deja ver a los personajes que formarán parte de las refriegas. Además, confirma la fecha de lanzamiento.

Afortunadamente, habrá que esperar poco para disfrutar My Hero Ultra Rumble. Al final del avance, la compañía japonesa reveló que el free-to-play basado en la serie animada estará disponible a partir del próximo 28 de septiembre. Así pues, estamos a una semana del estreno oficial.

Resulta curioso que este Battle Royale esté a la vuelta de la esquina. Esto lo decimos porque la semana pasada llegaron nuevos personajes de My Hero Academia a la tienda de Fortnite.

¿Qué es My Hero Ultra Rumble?

My Hero Ultra Rumble es un juego competitivo online en el que 8 equipos de 3 jugadores se enfrentan en una arena para ser el último en pie. Se diferencia de otras propuestas del género como Fortnite y CoD: Warzone gracias a sus personajes, los cuales tienen habilidades únicas y desempeñan un rol.

Así pues, en este Battle Royale también hay elementos de hero shooters y gran parte de la estrategia recae en la composición de los equipos.

A continuación, te compartimos la lista de los personajes confirmados:

All Might

Cementoss

Dabi

Denki Kaminari

Eijiro Kirishima

Himiko Toga

Ibara Shiozaki

Itsuka Kendo

Izuku Midoriya

Katsuki Bakugo

Momo Yaoyorozu

Mr. Compress

Mt. Lady

Ochaco Uraraka

Shoto Todoroki

Tenya Ida

Tomura Shigaraki

Tsuyu Asui

Los fans podrán jugar como los héroes y villanos de My Hero Academia

Durante los enfrentamientos, podremos encontrar objetos especiales e interactuar con los civiles para mejorar nuestras habilidades. Finalmente, My Hero Ultra Rumble tendrá ítems cosméticos, misiones y eventos de temporada.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta propuesta gratuita? ¿Planeas darle una oportunidad? Déjanos leerte en los Comentarios.

My Hero Ultra Rumble estará disponible para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y Xbox Series X|S. Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con My Hero Academia.

