Attack on Titan: ¿cuándo y a qué hora se estrena el final del anime en Crunchyroll?

Esta nota incluye spoilers de Attack on Titan temporada final parte 3

La última temporada de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) se ha extendido por un par de años y su último episodio está a poco más de un mes de distancia. Debido a esto, te diremos cuándo y a qué hora se transmitirá Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2.

El Retumbar llegará a su fin

¿Qué sucedió en el último episodio de Attack on Titan?

Como seguramente recordarás, la comunidad se impactó con el avance del Retumbar y toda la destrucción que están provocando los titanes a su paso. Debido a esto, y para lograr que Mikasa, Armin y compañía pudieran escapar y alcanzar a Eren, Hange se sacrificó y logró salvarlos. Ahora, un grupo compuesto por antiguos compañeros y enemigos está listo para luchar y hacerle frente al Titán de Ataque.

Este es el trailer del final de Attack on Titan:

¿A qué hora y dónde se estrena el último episodio del anime?

Si quieres saber cómo continúa la intensa batalla, déjanos decirte que Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2 se estrenará el sábado 4 de noviembre a la 1:45 PM, hora del centro de México.

Cabe mencionar que la única plataforma que permitirá ver el final de la serie es Crunchyroll, por lo que requieres una suscripción al sitio.

Aquí te dejamos los precios en nuestro país:

Plan fan ($119 MX al mes): sin publicidad, acceso ilimitado al catálogo, episodios disponibles una hora después de Japón y para un dispositivo

($119 MX al mes): sin publicidad, acceso ilimitado al catálogo, episodios disponibles una hora después de Japón y para un dispositivo Plan Mega Fan ($149 MX al mes/$1,499 MX al año): sin publicidad, acceso ilimitado al catálogo, episodios disponibles una hora después de Japón, para 4 dispositivos al mismo tiempo y descargas de episodios en la app

¿Cuánto durará el capítulo final de Attack on Titan?

Los fans pudieron disfrutar el capítulo especial del anime que se estrenó en marzo con una duración extendida, y ahora pasará algo similar con la conclusión de la historia, ya que se confirmó que durará alrededor de 1 hora y 30 minutos cuando se estrene.

