¿El término JRPG es discriminatorio? Creativos japoneses de Final Fantasy lo discuten

En Occidente es muy común que los jugadores utilicen el término JRPG para referirse a los videojuegos de rol desarrollados por estudios de Japón o que tienen una estética tipo anime. Es un concepto que ya forma parte del colectivo general, pero ¿es del agrado de los creativos nipones?

A inicios de este año, Naoki Yoshida, productor de Final Fantasy XVI, puso el tema bajo la lupa durante una entrevista. Explicó que el término únicamente lo utilizan los medios y jugadores occidentales, e incluso señaló que algunos desarrolladores de Japón lo consideraron discriminatorio por mucho tiempo.

Las palabras del creativo nipón provocó que los fanáticos discutieran sobre si era correcto utilizar el concepto para referirse a los juegos de rol desarrollados por estudios japoneses. Ahora, 2 figuras de la industria del gaming se unieron a la conversación y compartieron sus puntos de vista al respecto.

Video relacionado: Final Fantasy VII Rebirth cambiará todo

¿Es discriminatorio? Tetsuya Nomura y Yoshinori Kitase opinan sobre el término JRPG

Durante una charla reciente con The Guardian, Tetsuya Nomura y Yoshinori Kitase hablaron largo y tendido sobre el nuevo Final Fantasy VII Rebirth. En un momento de la charla, abordaron la controversia que envuelve al término JRPG.

El director cretivo Tetsuya Nomura, quien también es conocido por su labor en la saga Kingdom Heart, está en contra de la palabra y afirmó que desconoce cuál es su propósito.

Final Fantasy VII Rebirth es uno de los juegos más esperados de 2024

“No me gusta mucho. Ciertamente, cuando empezamos a realizar entrevistas para los juegos que comencé a hacer, nadie usó ese término y simplemente los llamaron RPG. Y luego, no recuerdo exactamente cuándo, la gente empezó a referirse a ellos como JRPG. Y no estoy seguro de cuál es la intención detrás de eso. Siempre me pareció un poco raro. Nunca lo entendí ni por qué es necesario”, comentó el director creativo.

Por otra parte, el productor Yoshinori Kitase se mostró más abierto al concepto y dijo mientras encogía los hombros que no lo ve como una palabra negativa o discriminatoria.

“Personalmente, no lo veo tan despectivo. Creo que, obviamente, los juegos desarrolladores en Occidente son la mayoría ahora. Entonces, si [JRPG] sólo se usa como un diferenciador, y tal vez para mostrar un enfoque ligeramente diferente a los juegos o un sabor único en términos de juegos hechos en Japón, entonces estoy de acuerdo con eso”, sentenció el director del Final Fantasy VII original.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de los puntos de vista de los creativos? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con la industria del gaming en Japón.

Video: 20 AÑOS - Final Fantasy VII

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente