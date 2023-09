Revelan nuevo juego de El Señor de los Anillos; su nombre dejó confundidos a los fans

Private Division, distribuidora y subsidiaria de Take-Two Interactive, anunció en 2022 que preparaba un juego de El Señor de los Anillos junto con Weta Workshop, compañía que trabajó en la trilogía de películas de Peter Jackson.

Ahora sabemos que el proyecto lleva por nombre Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, que está en desarrollo para consolas y PC, y que estará listo para algún momento del próximo año. Su revelación dejó confundidos a algunos jugadores, pues su nombre les resultó muy familiar.

¿Qué es Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game?

De acuerdo con los estudios, Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game será un juego que permitirá a los fans conocer la Tierra Media y profundizar en su lore como nunca antes. El título fue descrito con un proyecto “acogedor” para todos los seguidores de la franquicia.

Por ahora sabemos que está en desarrollo para PC y consolas no confirmadas. Tampoco hay fecha de lanzamiento, pero es un hecho que Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game estará listo para 2024.

Su anuncio confundió inicialmente a muchos jugadores, sobre todo a los fans de los RPG. El título fue anunciado simplemente como Tales of the Shire, así que muchos creyeron que se trataba de una nueva entrega de Tales of, la popular franquicia de Bandai Namco.

Poco después, todo se clarificó y quedó claro que se trataba de un título de El Señor de los Anillos que no tiene nada que ver con dicha saga y, probablemente, tampoco con el género. Abajo puedes ver su primer trailer:

