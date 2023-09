Actor de Marvel’s Spider-Man 2 está harto de la polémica del cambio de rostro

Marvel’s Spider-Man tomó por sorpresa al mundo en 2018 y rápidamente cautivó a miles de fans del personaje. Por ello, un sector de la comunidad levantó las cejas cuando Peter Parker obtuvo un lavado de cara en la versión remasterizada de 2020. El tema aún da de qué hablar gracias al lanzamiento inminente de la secuela, pero un actor de voz ya está harto de la controversia.

En una entrevista reciente con el portal ComicBook, Yuri Lowenthal, quien interpreta a Peter Parker en los videojuegos de Insomniac Games, abordó una vez más la polémica que se forjó alrededor de la decisión de cambiar el rostro del personaje principal.

Video relacionado: Marvel’s Spider-Man 2 - Trailer de Jugabilidad

“Supérenlo”, Yuri Lowenthal, actor de Marvel’s Spider-Man 2, habla de la nueva cara de Peter

Durante la charla, el actor de voz afirmó que está un poco cansado de hablar del tema porque ya se ha dicho todo lo que había que decir al respecto. Entiende que algunas personas tardarán más en superarlo, mientras que otras nunca lo harán; sin embargo, cree que es momento de que la controversia quede atrás.

facil

“La actuación fue la misma para mí. Lo superé tan pronto como me dijeron: ‘oye, queremos hacer esto cambio para que la animación facial sea mejor’. Y dije: ‘¡estoy totalmente dentro!’ No me importa si [Peter Parker] parece un duende, si mi desempeño es mejor de lo que es”, comentó Yuri Lowenthal.

Muchos fans de Marvel's Spider-Man prefieren el rostro original de Peter

A pesar de que está harto de la polémica y las críticas por el nuevo rostro del protagonista, el actor cree que hay un lado positivo. En específico, considera que el motivo por el que la gente se enojó por el cambio es porque conectó emocionalmente con el personaje en la primera entrega. “Eso es genial… ¡ahora supérenlo!, concluyó.

¿Por qué cambiaron la cara de Peter Parker en Marvel’s Spider-Man?

Debemos recordar que el cambio de rostro ocurrió en Marvel’s Spider-Man Remastered, la versión mejorada del título de Insomniac Games que debutó para PlayStation 5 en 2020.

En aquel momento, los desarrolladores argumentaron que la decisión se tomó para tener una mejor captura facial y, en consecuencia, hacer que la interpretación del actor fuera más notable.

“Para ofrecer a los jugadores las mejores interpretaciones en nuestros juegos de última generación, cambiamos al actor que funge como modelo para el rostro de Peter Parker”, aseguró Insomniac Games.

Curiosamente, Marvel’s Spider-Man 2 vivió una controversia similar este verano. Lo que pasa es que los fanáticos arremetieron contra el nuevo aspecto de Mary Jane; sin embargo, James Stevenson, director de comunidad y marketing del estudio, negó las teorías de los fans y confirmó que se utilizó a la misma modelo.

La cara de Mary Jane en Marvel's Spider-Man 2 también causó controversia

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta polémica? ¿Te gusta el nuevo rostro de Peter Parker? ¿Prefieres el original? Déjanos leerte en los comentarios.

Marvel’s Spider-Man 2 llegará a PlayStation 5 el 20 de octubre de 2023. Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con este juego de mundo abierto.

Video relacionado: Marvel’s Spider-Man: Remastered - Gameplay modo desempeño

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente