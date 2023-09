Oferta: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nunca había estado tan barato

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es, sin duda alguna, uno de los mejores juegos que nos dejó 2023. Tal vez estés emocionado por ponerle las manos encima, pero hayas evitado hacerlo por esperar una buena oferta. Bueno, pues te alegrará saber que ese momento llegó.

Lo que pasa es que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está disponible en oferta en Amazon México. Gracias a esto tienes la oportunidad de llevártelo a cambio de $949 MXN, un precio irresistible para uno de los mejores juegos de Nintendo Switch.

De acuerdo con información de Keepa, se trata del precio más bajo histórico que ha alcanzado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Amazon México. De este modo, hasta ahora no ha habido un mejor momento para adquirir este serio candidato a llevarse el premio a Game of the Year.

Te dejamos el link a la oferta a continuación:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ― Disponible en Amazon México

¡Aprovecha para comprar Zelda: Tears of the Kingdom!

NOTA: LEVEL UP forma parte del programa de afiliados de Amazon México y recibe una comisión en compras realizadas por medio de los enlaces utilizados en esta publicación. Ninguno de los productos mencionados en la publicación fueron establecidos por las marcas o la tienda y no hay contenido patrocinado por las mismas.

¿Qué es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uno de los mejores videojuegos de la historia. Al igual que su antecessor, se trata de una entrega de mundo abierto que ofrece mucha libertad para que puedas crear tu propia aventura.

Entre las novedades de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se encuentran escenarios celestes y subterráneos a explorar. También se ofrece una cantidad masiva de libertad con herramientas que te permiten construir vehículos, artefactos y más objetos que te permitan encontrar tus propias soluciones a los acertijos y combates.

Puedes saber más sobre él en nuestra reseña:

¿Qué te pareció esta oferta? ¿Estabas esperando un precio así para comprar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.? Cuéntanos en los comentarios.

