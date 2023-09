Revelan resoluciones y fps de Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 en consolas y PC

Estamos a un mes del lanzamiento de Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, sorpresiva colección que marcó el regreso de la franquicia creada por Hideo Kojima y que no solo permitirá una vigencia comercial, sino que dará el banderazo de salida a nuevos proyectos como el remake que está en desarrollo. Todo está listo para el lanzamiento y a diferencia de cuando estos títulos debutaron, ahora es precios conocer sobre su desempeño visual así que Konami brindó información al respecto.

¿Cuáles serán las resoluciones y fps de Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1?

El sitio oficial de Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 fue actualizado con información sobre las resoluciones y la tasa de cuadros por segundo que tendrán los videojuegos de la trilogía Metal Gear Solid en cada plataforma, o sea que esto solo aplica para Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty y Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Resoluciones y fps de Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1

En el caso del primer juego, Metal Gear Solid, tendrá una resolución de 1920x1080 en PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch en modo Dock y PC, mientras que en la consola de Nintendo en modo portátil brindará 1080x720. En todos los casos el límite es de 30 cuadros por segundo.

Luego, en los casos de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty y Metal Gear Solid 3: Snake Eater tendrán una resolución de 1920x1080 y 60 cuadros por segundo en PS4, PS5, Xbox Series X|S y PC, mientras que en Nintendo Switch se gozará de 1920x1080 en modo Dock y 1080x720 en modo portátil con el detalle de que la híbrida los correrá en ambos casos a 30 cuadros por segundo.

Konami informa que en el caso de los cuadros por segundo se trata de la cantidad máxima pero no se garantiza que corra así todo el tiempo y advierte que en ciertas situaciones puede producirse una caída de fotogramas.

¿Qué recibirás con la compra de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1?

Para encender el hype, revisemos el contenido de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, cabe mencionar que todo esto lo obtendrás si compras el paquete completo pues también habrá opción para adquirir por separado los primeros 3 juegos de la saga Solid pero en ese caso solo recibirás el título en cuestión y nada más. En el caso de la mayoría de las entregas, cada título incluye en versión digital un libro de guión con los diálogos en Codec y detalles de misión, así como un libro maestro con historia, detalles de los personajes, guías, mapas y demás:

Metal Gear (MSX) | Libro de Guión Digital | Libro Maestro Digital

Metal Gear 2: Solid Snake (MSX) Libro de Guión Digital | Libro Maestro Digital

Metal Gear (NES)

Snake's Revenge: Metal Gear 2 (NES)

Metal Gear Solid | VR Missions | Libro de Guión Digital | Libro Maestro Digital

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty | Libro de Guión Digital | Libro Maestro Digital

Metal Gear Solid 3: Snake Eater | Libro de Guión Digital | Libro Maestro Digital

Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel (eventos de Shadow Moses)

Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel (eventos del Tanker y Big Shell)

Metal Gear Solid: Digital Soundtrack (20 temas)

Finalmente, Konami informó que aquellos que realicen la preventa de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 recibirán la versión digital de 3 canciones emblemáticas de la franquicia: The best is yet to come, Can't say goodbye to yesterday y Snake Eater.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 debutará el 24 de octubre en PS5, Xbox Series X|S, Switch y PC.

