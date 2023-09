PlayStation regalará los mejores exclusivos de PS5 a algunos fans afortunados

PlayStation quiere darle un impulso más a las ventas de PS5 y ya tiene un plan para hacerlo. La compañía presentó un nuevo programa que recompensará a los jugadores con un título first-party gratuito si es que cumplen ciertos requisitos.

En concreto, permitirá que los jugadores descarguen sin costo adicional un exclusivo de PlayStation 5 al momento de adquirir su consola. Desafortunadamente, esta genial promoción sólo estará disponible en una única región.

Sony regalará atractivos exclusivos de PlayStation 5

Sony regalará exclusivos a los jugadores que adquieran un PS5

Sony ofrecerá gratis un título a los jugadores que adquieran un PlayStation 5 antes del 20 de octubre. Los afortunados podrán elegir entre excelentes títulos como God of War: Ragnarök, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man: Remastered, Horizon Forbidden West, The Last of Us: Part I, entre otros.

Lamentablemente, esta oferta únicamente será válida en Estados Unidos por ahora. Resulta bastante atractiva ya que los fans que adquieran una consola no necesitarán gastar más para poder disfrutarla, pues obtendrán automáticamente alguno de los mejores títulos del sistema.

Los usuarios que cumplan con las condiciones verán un banner especial en la PlayStation Store cuando usen por primera vez su consola. Desde ahí podrán elegir uno de los títulos de la lista y empezar a descargarlo gratis.

Por ahora no se sabe si este tipo de promociones llegará en el futuro a otras regiones. Abajo está la lista completa de títulos que PlayStation regalará:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Remastered

God of War: Ragnarök

Horizon Forbidden West

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Ratchet & Clank: Rift Apart

Demon’s Souls

The Last of Us: Part I

Sackboy: A Big Adventure

Returnal

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Death Stranding: Director’s Cut

