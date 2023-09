Xbox te regala el Ryzen 7 y la Radeon RX 7900 de Starfield para que actualices tu PC

¿Quieres jugar Starfield pero tu PC simplemente no puede con él? Si es así, debes saber que Xbox, Bethesda y AMD están ofreciendo un excelente regalo como parte de un sorteo: un AMD Ryzen 7 7800X3D y una AMD Radeon RX 7900 XTX. No son componentes cualquiera, pues cuentan con diseños especiales inspirados en el RPG.

La buena noticia es que jugadores de diversos países, incluyendo México, pueden participar para ganar este fabuloso premio. El afortunado ganador podrá actualizar su PC y potenciarla para disfrutar Starfield en las mejores condiciones.

Para empezar, es necesario aclarar que el sorteo está abierto para jugadores mayores de edad que vivan México, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Para participar debes tener una cuenta de X (Twitter) y seguir unos sencillos pasos.

Primero debes seguir a la cuenta oficial de Starfield (@StarfieldGame) y, posteriormente, compartir la publicación del sorteo. Es importante que tu cuenta sea pública, pues de lo contrario tu participación será descartada.

Tienes hasta el 29 de septiembre para entrar a la dinámica. El ganador se elegirá ese mismo día y será notificado por medio de la red social. El afortunado se llevará un AMD Ryzen 7 7800X3D y una AMD Radeon RX 7900 XTX para actualizar su PC.

El valor aproximado del obsequio es de aproximadamente $1498 USD. Es importante aclarar que sólo se podrá participar 1 vez y que la dinámica no está disponible en otros países además de los mencionados. Abajo puedes ver un video de los productos:

🖥️ Exact prizes are an AMD Ryzen™ 7 7800X3D and AMD Radeon™ RX 7900 XTX!