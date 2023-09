A Phil Spencer le encantaría revivir esta franquicia clásica del primer Xbox

A lo largo de sus más de 20 años de historia, Xbox logró cosechar grandes éxitos. Algunas de sus franquicias clásicas como Halo siguen vigentes, pero otras quedaron en el olvido. Phil Spencer está consciente de esto, y recientemente reveló que le encantaría volver a visitar una serie de juegos que los fans veteranos de la marca conocen muy bien.

Durante Tokyo Game Show, el jefe de Xbox participó en una conferencia de prensa. Cuando le preguntaron sobre la franquicia de Microsoft que le gustaría revivir y traerla de regreso, mencionó un nombre inusual: MechAssault, la IP de acción de Day 1 Studios y FASA Studio.

(FYI) In an Interview at #XboxTGS, Phil Spencer was asked what IP he would like to see revived



"I always wanted us to go back and revisit MechAssault MechWarrior space, I think there's a lot we can do. There's so much about that whole franchise that in some way was ahead of its… pic.twitter.com/qTVWIR0ogM