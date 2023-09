El fin de HBO Max como lo conocemos está más lejos de lo que pensamos

Con series como The Last of Us y The White Lotus, HBO Max se ha convertido en uno de los servicios de streaming más queridos y utilizados. Pese a eso, el servicio como lo conocemos tiene los días contados, ¡pero no te preocupes! No desaparecerá, sólo cambiará y eso sucederá después de lo que esperábamos.

Esta noticia fue revelada por JB Perrette, director general y presidente de Streaming Global y Juegos de Warner Bros. Discovery. En la Cumbre de Entretenimiento y Tecnología de Variety, el directivo informó que el lanzamiento de Max, su nuevo servicio de streaming, tuvo que ser retrasado en Latinoamérica.

Si has estado pendiente a las noticias, sabes que el plan de Warner Bros. Discovery era que Max estuviera disponible en Latinoamérica en algún momento del otoño de 2023. Los planes cambiaron y ahora el servicio de streaming debutará hasta inicios de 2024. En específico, su estreno será en algún punto del primer trimestre del próximo año.

De acuerdo con el ejecutivo, este retraso se debe a que quieren asegurarse de que todo saldrá bien con el lanzamiento de Max en Latinoamérica. Para lograr esto, necesitan un poco de tiempo adicional.

Por último, Perrette mencionó que, después de su llegada a Latinoamérica, Max extenderá sus operaciones por Europa y Asia. Asimismo, reveló que quiere ampliar la oferta deportiva del servicio que ya es la casa de la UEFA Champions League.

¿Qué es Max?

Max es el nuevo servicio de streaming con el que Warner Bros. Discovery sustituirá a HBO Max. Este cambio ya sucedió en Estados Unidos y poco a poco llegará a más regiones.

En realidad, Max es un servicio muy similar a HBO MAx y el cambio principal se encuentra en el nombre. Así pues, seguirá siendo el lugar para ver producciones originales de HBO, Warner Bros y Cartoon Network. Eso sí, un cambio importante es que también integrará el contenido de las ramas de Discovery Channel.

Y tú, ¿estás emocionado por la llegada de Max a Latinoamérica? Cuéntanos en los comentarios.

