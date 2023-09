Un juego de 3DS recibirá una remasterización y llegará a Switch, PlayStation y PC

Si eres uno de los jugadores que está buscando una nueva propuesta, te tenemos buenas noticias, ya que se acaba de confirmar que un juego lanzado originalmente en Nintendo 3DS está a punto de recibir una remasterización para consolas y PC. Nos referimos a The Legend of Legacy.

Un RPG que debes probar

Los responsables de esta nueva versión, que se conocerá como The Legend of Legacy HD Remastered, son los integrantes del equipo de NIS America quienes, en conjunto con un equipo de desarrollo que está formado por veteranos que han trabajado en series como SaGa y Final Fantasy, buscan sorprender a los fans.

Es debido a este anuncio que se acaba de compartir un interesante trailer que muestra un poco de todo lo que ofrecerá la entrega y las mejores que incluirá, por lo que será mejor que le eches un ojo.

Aquí te lo dejamos:

Como pudiste observar, The Legend of Legacy HD Remastered te lleva a la isla de Avalon, un continente que fue creado por dioses y seres elementales, donde se presume hay varios secretos y tesoros esperando ser encontrados.

Esta situación permitirá que te pongas en la piel de 7 héroes distintos que explorarán dicho territorio, cada uno con habilidades diferentes que deberán usar en combates por turnos que gustaron desde el lanzamiento de la versión original en 2015 para 3DS.

Uno de los puntos que más llaman la atención de este RPG es que destaca su innovación en el sistema de combate, ya que sus usuarios se encontrarán un nuevo nivel de desafío al usar formaciones y designar roles de combate flexibles.

Cabe mencionar que los desarrolladores del juego no compartieron una fecha específica para el lanzamiento de The Legend of Legacy HD Remastered, pero se espera que llegue a principios de 2024 para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, a través de Steam.

¿Qué te parece esta remasterización? Cuéntanos en los comentarios.

