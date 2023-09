The Last of Us: Naughty Dog confirmó una noticia que decepcionó a los fans

Sin lugar a dudas, 2023 es un año muy especial para la comunidad de The Last of Us. Esto lo decimos porque tiene lugar el 10.° aniversario de la entrega original de 2013. Naughty Dog celebrará este hito importante con un evento especial, pero lo mejor será que la comunidad modere sus expectativas.

El 26 de septiembre tendrá lugar una nueva edición del The Last of Us Day, un evento que busca celebrar la franquicia de PlayStation y su comunidad. Se espera que haya anuncios interesantes, pero ¿también habrá noticias sobre un nuevo videojuego o la Temporada 2 de la serie de HBO?

¿Pronto habrá noticias sobre The Last of Us?

Debido a que el evento coincide con el 10.° aniversario de la IP, la comunidad tenía la esperanza de que el estudio desarrollador compartiera noticias sobre una hipotética secuela, el spin-off multijugador o nueva temporada del programa de televisión.

Lo mejor será que la comunidad sea cautelosa. A través de una publicación en redes sociales, Naughty Dog confirmó que no habrá noticias sobre nuevos proyectos de la franquicia en la transmisión.

Noticias sobre el futuro de The Last of Us brillarán por su ausencia

“Mañana celebramos con una transmisión del The Last of Us Day a las 9:00 am PT con anuncios enfocados en arte, mercancía y más. Si bien honramos el legado de 10 años de la saga, no discutiremos ningún proyecto futuro sobre juegos o programas de TV”, afirmó la compañía en la publicación.

Como era de esperar, la comunidad reaccionó con frustración a estas noticias y lamentó la ausencia de noticias. “Soy un gran fan de TLOU, pero no tener anuncios sobre juegos o el show de TV es decepcionante”, escribió un seguidor en Twitter. “Entonces no esperes que nos importe [el evento]”, afirmó otro.

Los jugadores esperaban escuchar noticias sobre el futuro de la franquicia

Si bien estas noticias resultan decepcionantes, se veían venir. Hace unos meses, Naughty Dog confirmó que el multijugador de The Last of Us se retrasó, mientras que un informe asegura que el proyecto está en peligro de ser cancelado. Por otra parte, la Temporada 2 de la adaptación live-action de HBO está en pausa por la huelga de actores y guionistas.

¿Por qué el The Last of Us Day ocurre en septiembre?

A pesar de que las noticias de alto perfil brillarán por su ausencia, la comunidad puede esperar una celebración muy interesante y llamativa. Ahora bien, ¿por qué el evento tiene lugar este mes?

El The Last of Us Day ocurre el 26 de septiembre para conmemorar el día en que, en el lore del videojuego, el brote del Cordyceps llegó a un punto crítico. Para remarcar ese hecho, el evento se llamaba The Last of Us: Outbreak Day, pero tuvo que cambiar de nombre debido a la contingencia sanitaria que se vivió a partir de 2020.

Pero cuéntanos, ¿te decepcionan estas noticias? ¿Esperabas un anuncio? Déjanos leerte en los comentarios.

