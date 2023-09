Jefe de Capcom está a favor de subir el precio de los videojuegos

Aunque la industria de los videojuegos genera miles de millones de dólares y vive su mejor momento en distintos rubros, parece que no es suficiente para la vorágine financiera y los modelos de negocio, no por nada nos encontramos en una fase de consolidación. Uno de los temas que se ha tocado en años recientes es el del precio de los videojuegos, que pasó del estándar de $60 USD a $70 USD, pero aun así hay quien piensa que deberían costar más, como Capcom.

El presidente de Capcom está de acuerdo con que los juegos sean más caros

Durante su participación en Tokyo Game Show 2023 (vía Switchsoku) y en su calidad de presidente de la Asociación de Proveedores de Entretenimiento Informático de Japón (CESA) Haruhiro Tsujimoto, también presidente de Capcom, habló sobre el precio de los videojuegos en el mercado, los cuales considera como demasiado baratos. De acuerdo con el directivo, los precios actuales de los títulos, incluyendo el estándar actual de $70 USD, no podrá ser sostenible debido al aumento de los costos de desarrollo, el cual no se detendrá.

Capcom, con todo el éxito, piensa que los videojuegos son baratos y deben costar más

Juegos más caros sería algo benéfico para la industria, según Capcom

Al respecto, Haruhiro Tsujimoto declaró: "pienso que los precios de los videojuegos son demasiado bajos. Los costos de desarrollo son aproximadamente 100 veces más altos que durante la era del Famicom, pero los precios del software no han subido tanto. También es necesario aumentar los salarios. Teniendo en cuenta el hecho de que los salarios están aumentando en la industria en su conjunto, creo que aumentar los precios unitarios es una opción saludable para los negocios".

Recientemente, Phil Spencer declaró que un nuevo aumento en Xbox Game Pass es inevitable debido a la inflación y al aumento de costos en todos los procesos relacionados con el servicio, de manera que no hay mayor opción que adecuarse cada determinado tiempo para que la operación siga en funcionamiento. De la misma forma, PlayStation Plus anunció y aplicó un aumento en semanas recientes que no cayó nada bien a los suscriptores.

¿Qué opinas al respecto? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un videojuego en caso de que se rompa el estándar de $70 USD argumentando necesidades financieras?

